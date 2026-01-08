O adopcii vôbec nevedel. Mira Jaroša dojalo mamine tajomstvo, o ktorom sa dozvedel až po jej odchode
Ja som úplne dojatý z toho a prekvapený, lebo mama o tom nikdy nehovorila, priznal známy spevák.
Spevák Miro Jaroš prežíval po odchode milovanej mamy Štefánie jedno z najťažších životných období. Nikdy neskrýval, aké silné puto ich oboch spájalo, boli si oporou v dobrom aj zlom a mama preňho už od detstva predstavovala istotu, na ktorú sa mohol vždy spoľahnúť. O to väčší šok zažil, keď sa po jej smrti dozvedel niečo, o čom dovtedy vôbec netušil.
Pani Štefánia mala totiž na diaľku adoptovaného chlapca z Ugandy, ktorého pravidelne finančne podporovala. „Ja som si myslel, že som o mojej mame vedel všetko, ale veľmi ma prekvapila táto obálka, v ktorej bol list napísaný po anglicky určený mojej mame. A píše jej ho jej sponzorované dieťa. Je tu dokonca priložené vysvedčenie, ako sa mu darí v škole,“ zveril sa podľa magazínu EMMA známy spevák na sociálnej sieti.
„Ja som úplne dojatý z toho a prekvapený, lebo mama o tom nikdy nehovorila,“ priznal obľúbený umelec, ktorého mama svojou láskavosťou odzbrojila aj dávno po tom, ako odišla a preto sa rozhodol, že v jej dobročinnosti bude pokračovať. Chlapca dnes podporuje on a ten sa môže vďaka adopcii na diaľku vzdelávať.
„Nedávno som si adoptoval chlapca z Ugandy, ktorý sa volá Dávid. Predtým ho mala v adopcii moja mamina. A keď zomrela, tak som sa rozhodol, že budem pokračovať v tomto podľa mňa peknom skutku, ktorý robila, a budem teda Dávida podporovať naďalej,“ uzavrel obľúbený detský spevák.