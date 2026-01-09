Samoobslužné pokladne rozdelili Slovákov na dva tábory. Prax ukázala, kto ich naozaj používa - Dobré noviny
Dobré noviny
Samoobslužné pokladne rozdelili Slovákov na dva tábory. Prax ukázala, kto ich naozaj používa
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Samoobslužné pokladne rozdelili Slovákov na dva tábory. Prax ukázala, kto ich naozaj používa

Ilustračné zábery.
Ilustračné zábery. — Foto: Facebook - Nekŕmte nás odpadom

Realita v obchodoch nezodpovedá hlučným debatám na sociálnych sieťach.

Slováci sa opäť dokázali rozdeliť na dva tábory a tentokrát kvôli niečomu, s čím sa stretávajú takmer denne. Samoobslužné pokladne, ktoré mali nakupovanie zjednodušiť a zrýchliť, sa stali predmetom vášnivých diskusií, hádok na sociálnych sieťach aj výčitiek smerom k obchodným reťazcom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=10242432571690367&set=a.10201830820071952

Pokladník zadarmo

Najsilnejšie emócie vyvolávajú obchody, kde klasické pokladne postupne miznú alebo sú len v obmedzenom počte. Symbolom celej kauzy sa stala IKEA, ktorá na Slovensku prešla takmer výlučne na samoobslužný systém.

Záber z reportáže / Ilustračné foto.
„Odmietam tam robiť pokladníka zadarmo. Nie som zamestnanec,“ sťažoval sa na sociálnych sieťach jeden zo zákazníkov a práve jeho príspevok spustil búrlivú diskusiu. Argumentoval tým, že firmy šetria na zamestnancoch, no náklady prenášajú na ľudí – ich čas, energiu a stres. Pod príspevkom sa objavili aj ironické poznámky, že ďalším krokom bude, aby si zákazníci sami vykladali tovar do regálov. Pre túto skupinu je samoobslužná pokladňa symbolom neosobného prístupu a presúvania zodpovednosti zo zamestnávateľa na zákazníka.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1288022173372146&set=a.555260209981683

Nikto vás nenúti

Na opačnej strane barikády stoja tí, ktorí samoobslužné pokladne obhajujú. Podľa nich ide o praktické riešenie, ktoré šetrí čas a nervy – najmä pri menších nákupoch. Zaznieva aj ekonomický argument: viac zamestnancov znamená vyššie mzdové náklady, ktoré sa nevyhnutne premietnu do cien. „Odmietam platiť viac len preto, že niekomu je zaťažko naskenovať si nákup,“ znel jeden z postojov.

„Úprimne, myslela som si, že ľudí trápia drahé potraviny, nie to, že v obchode existujú aj samoobslužné pokladne,“ reagovali komentujúci a odporcom samoobslužných pokladní pripomenuli, že vo väčšine obchodov stále existuje možnosť ísť ku klasickej kase s obsluhou. Ako pri každej veľkej internetovej téme, ani tentokrát nechýbal humor a sarkazmus.

