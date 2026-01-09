Samoobslužné pokladne rozdelili Slovákov na dva tábory. Prax ukázala, kto ich naozaj používa
Realita v obchodoch nezodpovedá hlučným debatám na sociálnych sieťach.
Slováci sa opäť dokázali rozdeliť na dva tábory a tentokrát kvôli niečomu, s čím sa stretávajú takmer denne. Samoobslužné pokladne, ktoré mali nakupovanie zjednodušiť a zrýchliť, sa stali predmetom vášnivých diskusií, hádok na sociálnych sieťach aj výčitiek smerom k obchodným reťazcom.
Pokladník zadarmo
Najsilnejšie emócie vyvolávajú obchody, kde klasické pokladne postupne miznú alebo sú len v obmedzenom počte. Symbolom celej kauzy sa stala IKEA, ktorá na Slovensku prešla takmer výlučne na samoobslužný systém.
„Odmietam tam robiť pokladníka zadarmo. Nie som zamestnanec,“ sťažoval sa na sociálnych sieťach jeden zo zákazníkov a práve jeho príspevok spustil búrlivú diskusiu. Argumentoval tým, že firmy šetria na zamestnancoch, no náklady prenášajú na ľudí – ich čas, energiu a stres. Pod príspevkom sa objavili aj ironické poznámky, že ďalším krokom bude, aby si zákazníci sami vykladali tovar do regálov. Pre túto skupinu je samoobslužná pokladňa symbolom neosobného prístupu a presúvania zodpovednosti zo zamestnávateľa na zákazníka.
Nikto vás nenúti
Na opačnej strane barikády stoja tí, ktorí samoobslužné pokladne obhajujú. Podľa nich ide o praktické riešenie, ktoré šetrí čas a nervy – najmä pri menších nákupoch. Zaznieva aj ekonomický argument: viac zamestnancov znamená vyššie mzdové náklady, ktoré sa nevyhnutne premietnu do cien. „Odmietam platiť viac len preto, že niekomu je zaťažko naskenovať si nákup,“ znel jeden z postojov.
„Úprimne, myslela som si, že ľudí trápia drahé potraviny, nie to, že v obchode existujú aj samoobslužné pokladne,“ reagovali komentujúci a odporcom samoobslužných pokladní pripomenuli, že vo väčšine obchodov stále existuje možnosť ísť ku klasickej kase s obsluhou. Ako pri každej veľkej internetovej téme, ani tentokrát nechýbal humor a sarkazmus.