Už nie zachrániť, ale byť spolu. Príbeh malého bojovníka Viktorka pripomína, akú cenu má spoločný čas
Príbeh malého Viktorka otriasol aj bývalým prezidentom Andrejom Kiskom.
Sú chvíle, keď si človek uvedomí, aké krehké je všetko, čo považujeme za samozrejmé. Zdravie, čas, spoločné dni. A že niektorým rodinám osud naloží viac, než by sa komukoľvek malo ujsť za celý život. Dokazuje to aj príbeh malého Viktorka, ktorý otriasol aj bývalým prezidentom Andrejom Kiskom. Zakladateľ organizácie Dobrý Anjel zverejnil na sociálnych sieťach dojímavý status.
Viktorko má za sebou viac, ako by malo zvládnuť malé dieťa. Ako informuje Dobrý Anjel, už vyše dvoch rokov bojuje s rakovinou. Zvládol štyri operácie hlavičky v priebehu jedného mesiaca, chemoterapiu, biologickú liečbu, ožarovanie. Napriek tomu sa jeho rodičia nevzdávali nádeje a hľadali možnosti aj v zahraničí – v Prahe aj vo Viedni. Odpoveď však bola krutá. Liečbu už dlhodobo nepovažujú za riešenie.
Ťažká diagnóza
Všetko sa začalo krátko po prvých Vianociach malého chlapčeka. Lekári rodičom oznámili, že ich ešte ani nie ročný syn má obrovský nádor na mozgu. Histológia potvrdila zhubný nádor najvyššieho stupňa – atypický, mimoriadne agresívny, s výskytom jedného prípadu ročne. Prognózy neboli priaznivé.
Nasledovali mesiace v nemocnici, komplikácie, zápaly, ventilácia na ARO aj ďalšie zákroky. Rodina bola dlhé týždne odlúčená od domova aj od staršieho syna Williama. „Každý deň je plný strachu, či liečba zaberie, alebo nie. A či nečakáme na jeho posledný deň,“ napísala v tom čase mama.