Keď to zvládla Angelina Jolie, dám to aj ja. Dorota Nvotová statočne bojuje s rakovinou prsníka
Dobré noviny
Keď to zvládla Angelina Jolie, dám to aj ja. Dorota Nvotová statočne bojuje s rakovinou prsníka
Keď to zvládla Angelina Jolie, dám to aj ja. Dorota Nvotová statočne bojuje s rakovinou prsníka

Anna Šišková s dcérou Dorotou Nvotovou.
Anna Šišková s dcérou Dorotou Nvotovou. — Foto: Facebook - Dorotka Nvotová

Podporu jej vyjadrili aj ľudia, ktorí sú z iných politických táborov.

„Mám rakovinu.“ Tri slová, ktoré znejú ako rozsudok. Tri slová, na ktoré si človek nikdy nezvykne. Ani keď ste bojovníčka, ktorá už v živote zvládla viac, než by mnohí uniesli. Speváčka, herečka a politička Dorota Nvotová na sociálnych sieťach oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka a o svojej diagnóze prehovorila otvorene a bez príkras.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1361883835729316&set=pb.100057231379123.-2207520000&type=3

Dôležitá operácia

Už vyše mesiaca prechádza na bratislavských Kramároch okolo dvoch cedúľ, ktoré sa tam akoby spojili do jednej vety o osude: Národný onkologický ústav a Krížová cesta. „Človek by sa aj zasmial, keby sa ho to netýkalo,“ vraví Dorota Nvotová, ktorej diagnostikovali rakovinu prsníka.

Jaro Filip / Dorota Nvotová
Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

„Ležím v nemocnici a zajtra ma budú operovať. Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy. Našťastie som iba v počiatočnom štádiu – DCIS. Napriek tomu je potrebné odstránenie celého prsníka, keďže tie bunky sú rozlezené kade-tade,“ napísala úprimne dcéra herečky Anky Šiškovej a hudobníka Jara Filipa. „Ale to je to najmenej,“ uviedla Dorota s typickým nadhľadom. „Keď to dala Angelina, dám to aj ja. Na tie silikóny (potom, raz) sa celkom teším,“ dodala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2780860285331480&set=pb.100002226064157.-2207520000&type=3

Strašne sa bojí

Nvotová otvorene priznala aj svoj strach. Vzhľadom na zdravotnú anamnézu, trombózu, hypertenziu, embóliu a nariedenú krv, má obavy najmä zo samotnej narkózy.

