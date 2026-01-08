Keď to zvládla Angelina Jolie, dám to aj ja. Dorota Nvotová statočne bojuje s rakovinou prsníka
Podporu jej vyjadrili aj ľudia, ktorí sú z iných politických táborov.
„Mám rakovinu.“ Tri slová, ktoré znejú ako rozsudok. Tri slová, na ktoré si človek nikdy nezvykne. Ani keď ste bojovníčka, ktorá už v živote zvládla viac, než by mnohí uniesli. Speváčka, herečka a politička Dorota Nvotová na sociálnych sieťach oznámila, že bojuje s rakovinou prsníka a o svojej diagnóze prehovorila otvorene a bez príkras.
Dôležitá operácia
Už vyše mesiaca prechádza na bratislavských Kramároch okolo dvoch cedúľ, ktoré sa tam akoby spojili do jednej vety o osude: Národný onkologický ústav a Krížová cesta. „Človek by sa aj zasmial, keby sa ho to netýkalo,“ vraví Dorota Nvotová, ktorej diagnostikovali rakovinu prsníka.
„Ležím v nemocnici a zajtra ma budú operovať. Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy. Našťastie som iba v počiatočnom štádiu – DCIS. Napriek tomu je potrebné odstránenie celého prsníka, keďže tie bunky sú rozlezené kade-tade,“ napísala úprimne dcéra herečky Anky Šiškovej a hudobníka Jara Filipa. „Ale to je to najmenej,“ uviedla Dorota s typickým nadhľadom. „Keď to dala Angelina, dám to aj ja. Na tie silikóny (potom, raz) sa celkom teším,“ dodala.
Strašne sa bojí
Nvotová otvorene priznala aj svoj strach. Vzhľadom na zdravotnú anamnézu, trombózu, hypertenziu, embóliu a nariedenú krv, má obavy najmä zo samotnej narkózy.