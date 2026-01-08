Skolabovali mi orgány a tlmili ma morfiom. Kristína Kövešová dnes pripomína, prečo netreba premárniť život
Lekári nevedeli, či prežije do rána.
Po mesiacoch náročnej práce si chcela dopriať chvíľu pokoja. Oddych pri mori, exotické prostredie a návrat domov s novou energiou. Namiesto toho však prišiel moment, ktorý Kristíne Kövešovej obrátil život naruby a prinútil ju bojovať o to najcennejšie – o vlastný život. Dnes si naň spomína ako na deň, keď sa druhýkrát narodila.
Smrť na jazyku
Kristína Kövešová patrí medzi reportérky, ktoré sa dlhodobo pohybujú v neľahkom teréne. Takmer denne sa stretáva s narkomanmi, drogovými dílermi či zlodejmi a pri svojej práci neraz riskovala zranenie. Ako pripomína Nový Čas, len nedávno ju počas nakrúcania reportáže v Trnave napadol mladík a skončila v rukách lekárov. Ani tieto skúsenosti ju však nepripravili na situáciu, ktorá jej život ohrozila úplne nečakane.
V roku 2020 sa vybrala na dovolenku do exotickej destinácie, aby si oddýchla a načerpala nové sily. Pokojné dni sa však zmenili na boj o život po tom, ako sa nešťastnou náhodou otrávila ovocím z miestneho trhu. Jej stav sa prudko zhoršil a nasledovali hodiny plné bolesti a neistoty.
„Jedli sme ovocie z trhu aj na pláži, pripomínalo passion fruit. Zrazu mi prišlo zle a cítila som neuveriteľné pálenie, ako keby som zvnútra horela. Začalo sa mi zle dýchať. Prvé, čo nám napadlo, bolo, že som dostala alergiu," spomínala pred rokmi na osudný deň.
Podľa lekárov bolo dlhý čas otázne, či prežije do rána. Jej telo bojovalo s otravou a bolesti jej tlmili silnými liekmi.