Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou
Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.
Sisa Lelkes Sklovská s manželom. — Foto: Instagram/sisasklovskaofficial

Mala sa štyrikrát vydať, no vždy cukla. ​

 

Štyrikrát sa mala vydať, štyrikrát prstene zostali doma. Napokon ju presvedčil až top manažér – zvolil totiž zákerne jednoduchú otázku, na ktorú nemohla povedať nie. Sisa Lelkes Sklovská nikdy nepatrila medzi ženy, čo sa hneď nechajú zlákať romantikou, no dnes otvorene hovorí, že podľahla láske, ktorá jej obrátila život naruby.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Sisa Sklovska (@sisasklovskaofficial)

Štyri zásnubné prstene

„Ja som mala niekoľko vzťahov, ale vždy na dlhé roky. Nikdy som nemala priateľa, s ktorým by som bola len dva mesiace. Každý ten priateľ, s ktorým som žila, ma požiadal o ruku,“ prezradila v podcaste To nerieš, moja speváčka, ktorá má prstene dodnes uložené doma.

Sisa Sklovská.
Prečítajte si tiež: Na pohreby nikdy nechodí oblečená v čiernom. Sisa Sklovská to takto robí z jednoduchého dôvodu

„Mám doma štyri zásnubné prstene, ale nikdy to nevyšlo,“ spomínala v minulosti v Show Jana Krausa. Priznala, že keď ju partneri žiadali o ruku, „cukla“, pretože to tak necítila. „Tam vždy niečo chýbalo a najhoršie bolo, že tí muži mi začali závidieť úspech. Začali mi nepriať a to sa už vo vzťahu nikdy nedá urovnať,“ vysvetlila v Sisa Sklovská, ktorá bola presvedčená, že sa nikdy nevydá.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/SisaSklovskaofficial/photos/pb.100023398373229.-2207520000/755613801288445/?type=3

Posledné slová pred smrťou

„Nikdy nezabudnem na to, ako si ma moja matka posadila do kuchyne, keď som mala 24 rokov a povedala mi: Teraz máš 24 rokov a ideš sa vydať. Tak sa to v našej rodine malo robiť,“ spomínala na deň, keď musela svojej mame rázne povedať, že vydávať sa rozhodne nebude. Túžila byť umelkyňou a na zakladanie rodiny ani nepomyslela.

Zora Czoborová s manželom Petrom
Prečítajte si tiež: Pre 14-ročný vekový rozdiel sa raz rozišli. Zora Czoborová nakoniec pri Petrovi našla svoje šťastie

„Bola smutná, ale pochopila to a už mi to nikdy v živote nepovedala. Je mi strašne ľúto, že sa nedožila toho, že som s Jurajom,“ povedala otvorene Sisa, ktorej mama ešte v poslednej chvíli svojho života dala dôležitú radu.

