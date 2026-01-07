Mama nechcela, aby ju vychovala ulica. Spoznávate dievčinu, ktorá si musela vyberať medzi dvomi vášňami?
Ak by sa v minulosti rozhodla inak, možno by ju dnes nepoznalo celé Slovensko.
Jej mama zvykla hovoriť, že deti nemá vychovávať ulica, a tak svoju dcéru tak zamestnala, že na flákanie sa nemala čas ani len pomyslieť. Chodila do hudobnej školy, hrala na klavíri, spievala, sedem rokov tancovala balet, bola majsterkou kraja v latinskoamerických tancoch a hoci od detstva smerovala k herectvu, nebránila sa ani vede. Len málokto pritom vie, že známa dievčina vynikala aj v chémii a ak by sa pred rokmi nerozhodla pre umenie, dnes by z nej bola chemička.