Mama nechcela, aby ju vychovala ulica. Spoznávate dievčinu, ktorá si musela vyberať medzi dvomi vášňami?
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Mama nechcela, aby ju vychovala ulica. Spoznávate dievčinu, ktorá si musela vyberať medzi dvomi vášňami?

Hádanka.
Hádanka. — Foto: Instagram/E.P., Gemini/Dobré noviny

Ak by sa v minulosti rozhodla inak, možno by ju dnes nepoznalo celé Slovensko.

Jej mama zvykla hovoriť, že deti nemá vychovávať ulica, a tak svoju dcéru tak zamestnala, že na flákanie sa nemala čas ani len pomyslieť. Chodila do hudobnej školy, hrala na klavíri, spievala, sedem rokov tancovala balet, bola majsterkou kraja v latinskoamerických tancoch a hoci od detstva smerovala k herectvu, nebránila sa ani vede. Len málokto pritom vie, že známa dievčina vynikala aj v chémii a ak by sa pred rokmi nerozhodla pre umenie, dnes by z nej bola chemička.

Spoznávate dievčinu na fotografii?

Hádanka.
Hádanka. Foto: Instagram/E.P.

