Zbohatnúť dokážete aj bez odopierania si radostí. Odborníčka tvrdí, že väčšina ľudí to roky robí zle - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zbohatnúť dokážete aj bez odopierania si radostí. Odborníčka tvrdí, že väčšina ľudí to roky robí zle
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Szidi Tobias.

Manžel uletel do neba a v skrini jej nechal poklad. Szidi Tobias pochopila, že básnici neumierajú

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Po rozchode s tajomným podnikateľom vyplakala vedro sĺz. Gabika Dzuríková sen o svadbe vymenila za iný

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Sisa Lelkes Sklovská s manželom.

Urazilo ich označenie slovenskí Geissenovci. Sisu Sklovskú si Juraj získal jednou fikanou otázkou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

SLEDUJE NÁS 206 787 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zbohatnúť dokážete aj bez odopierania si radostí. Odborníčka tvrdí, že väčšina ľudí to roky robí zle

— Foto: Freepik, @gpointstudio / Freepik, @freepik

Myslíte si, že viete šetriť?

V čase, keď ceny rastú rýchlejšie než výplaty, má množstvo ľudí pocit, že musí obracať každé euro. Premýšľame, kde ešte ubrať, čo zrušiť a čo si radšej odoprieť. Práve vtedy sa však podľa odborníčky často dopúšťame rovnakej chyby – sústredíme sa na drobnosti, ktoré nám k finančnej istote v skutočnosti nepomôžu.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Helena Lopes

Ako uvádza Daily Mail, koučka myslenia Renee Houtstraa upozorňuje, že cesta k lepšej finančnej situácii nevedie cez neustále obmedzovanie sa. Tvrdí, že človek nezbohatne tým, že si zakáže kávu v kaviarni alebo zruší všetky predplatné. Kľúčom je podľa nej niečo úplne iné.

Nastavenie mysle

Mnohí z nás si už od detstva nesú vzorce správania, ktoré sa týkajú peňazí. Rodičia nás často učili byť opatrní, šetriť a premýšľať nad každým výdavkom. V dospelosti sa k tomu pridávajú rady, koľko by sme ušetrili, keby sme si varili doma namiesto toho, aby sme si niečo dopriali vonku.

Foto: Freepik, @freepik

Podľa odborníčky však takéto uvažovanie môže viesť skôr k pocitu viny než k reálnemu zlepšeniu financií. Koučka, ktorá pomáhala aj milionárom budovať ich majetok, verí, že rozhodujúce je to, ako nad peniazmi rozmýšľame v bežnom živote. Zmena myslenia môže podľa nej otvoriť dvere k novým príležitostiam, vyšším príjmom aj menšiemu stresu.

Nebezpečný pocit

Jedným z častých problémov je podľa nej pocit neustáleho nedostatku.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…