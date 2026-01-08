Zaľúbil sa a zachránil tradíciu, na ktorú domáci nedajú dopustiť. Bývalý kňaz Marián vymenil rúcho za zásteru - Dobré noviny
Zaľúbil sa a zachránil tradíciu, na ktorú domáci nedajú dopustiť. Bývalý kňaz Marián vymenil rúcho za zásteru
Zaľúbil sa a zachránil tradíciu, na ktorú domáci nedajú dopustiť. Bývalý kňaz Marián vymenil rúcho za zásteru

Marián Děd s kolegami / Rožky z tamojšej pekárne. — Foto: Facebook/Pekáreň Pukanec

Rožky pečie podľa rodinného receptu, ktorý je obohatený o tajnú prísadu.

Bol usilovným študentom, vyštudoval katolícku teológiu, spravil si dva doktoráty, istý čas bol najmladším prorektorom na Slovensku a 11 rokov pôsobil ako kňaz. V istom momente však Marián Děd pocítil, že je čas na zmenu. Do jeho života totiž vstúpila láska a odvtedy si kňazské rúcho neoblieka. Začal sa totiž venovať niečomu inému.

Marián Děd. Foto: Reprofoto - Youtube/NEWTON TV

Odvážne rozhodnutie

Keď sa Marián zamiloval do ženy svojho života a zistil, že bude otcom, rozhodol sa, že to oznámi biskupovi. „Niektorí ľudia to považovali za chlapské rozhodnutie, keďže som povedal, že odchádzam a zakladám si rodinu. A iní sa na to pozerali inak, ale ja som sa nad tým nejakým spôsobom netrápil,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk bývalý kňaz.

S manželkou neskôr hľadali niečo hmatateľné, čomu by sa mohli venovať a keď sa dozvedeli, že je neďaleká pekáreň s dlhoročnou tradíciou po piatich rokoch nečinnosti na predaj, Marián sa bez zaváhania ozval bývalej majiteľke.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=998302482026843&set=pb.100055413012063.-2207520000&type=3&locale=sk_SK

Rodinné tajomstvo

„Bolo viacero záujemcov, ale pani Blahová to nechcela predať hocikomu. Ozval som sa jej a povedal, že by som s tým skúsil pokračovať, aby sa tradícia pukanských rožkov opäť rozbehla,“ zaspomínal si na svoje začiatky pre Forbes. Tie však neboli jednoduché.

