Zaľúbil sa a zachránil tradíciu, na ktorú domáci nedajú dopustiť. Bývalý kňaz Marián vymenil rúcho za zásteru
Rožky pečie podľa rodinného receptu, ktorý je obohatený o tajnú prísadu.
Bol usilovným študentom, vyštudoval katolícku teológiu, spravil si dva doktoráty, istý čas bol najmladším prorektorom na Slovensku a 11 rokov pôsobil ako kňaz. V istom momente však Marián Děd pocítil, že je čas na zmenu. Do jeho života totiž vstúpila láska a odvtedy si kňazské rúcho neoblieka. Začal sa totiž venovať niečomu inému.
Odvážne rozhodnutie
Keď sa Marián zamiloval do ženy svojho života a zistil, že bude otcom, rozhodol sa, že to oznámi biskupovi. „Niektorí ľudia to považovali za chlapské rozhodnutie, keďže som povedal, že odchádzam a zakladám si rodinu. A iní sa na to pozerali inak, ale ja som sa nad tým nejakým spôsobom netrápil,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk bývalý kňaz.
S manželkou neskôr hľadali niečo hmatateľné, čomu by sa mohli venovať a keď sa dozvedeli, že je neďaleká pekáreň s dlhoročnou tradíciou po piatich rokoch nečinnosti na predaj, Marián sa bez zaváhania ozval bývalej majiteľke.
Rodinné tajomstvo
„Bolo viacero záujemcov, ale pani Blahová to nechcela predať hocikomu. Ozval som sa jej a povedal, že by som s tým skúsil pokračovať, aby sa tradícia pukanských rožkov opäť rozbehla,“ zaspomínal si na svoje začiatky pre Forbes. Tie však neboli jednoduché.