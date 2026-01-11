Nemali kde bývať a prespávali v autách. Miliardár kúpil luxusné sídlisko pre obyčajných pracujúcich
Obyvatelia musia splniť jedinú podmienku.
V čase, keď sa dostupné bývanie pre mnohých pracujúcich ľudí stáva nedosiahnuteľným snom, prichádza príbeh, ktorý ukazuje, že aj veľké bohatstvo nemusí slúžiť len na zisk. V americkom štáte Colorado sa miliardár Mark Stevens rozhodol urobiť niečo nevídané – kúpil celý bytový komplex a namiesto ziskov dal prednosť ľuďom.
Prespávali v autách
Ako uviedol portál Colorado Sun, v horskom meste Steamboat Springs, obľúbenom medzi bohatými turistami a lyžiarmi, čelili tamojší pracovníci vážnej bytovej kríze. Učitelia, zdravotníci, stavební robotníci či zamestnanci služieb si nemohli dovoliť bývanie v meste, v ktorom pracujú. „A to nehovoríme o ľuďoch s nízkymi príjmami – problém majú aj učitelia či lekári,“ uviedla miestna obyvateľka, školská poradkyňa Anna Allsberryová. Niektorí dochádzali desiatky kilometrov denne, iní prespávali v autách alebo dokonca na parkoviskách pri svojich pracoviskách.
Mark Stevens, technologický investor a miliardár, ktorý zbohatol vďaka skorým investíciám do firiem ako Nvidia, Google či YouTube, sa rozhodol konať. Ako obyvateľ Steamboat Springs videl problém na vlastné oči a namiesto sťažovania sa vytiahol riešenie, aké sa len tak nevidí.
Ušetria tisíce
Kúpil 104-bytový komplex Riverview za viac než 95 miliónov dolárov, ktorý mal pôvodne slúžiť ako luxusné bývanie, no Stevens sa rozhodol zmeniť to. Byty ponúkol na prenájom výhradne pracujúcim miestnym obyvateľom a za ceny hlboko pod trhovou hodnotou.