Nemali kde bývať a prespávali v autách. Miliardár kúpil luxusné sídlisko pre obyčajných pracujúcich - Dobré noviny
Nemali kde bývať a prespávali v autách. Miliardár kúpil luxusné sídlisko pre obyčajných pracujúcich
Nemali kde bývať a prespávali v autách. Miliardár kúpil luxusné sídlisko pre obyčajných pracujúcich

Mark Stevens s manželkou Mary / Horské mestečko Steamboat Springs
Mark Stevens s manželkou Mary / Horské mestečko Steamboat Springs — Foto: givingpledge.org; Promo fotografie Steamboat Springs

Obyvatelia musia splniť jedinú podmienku.

V čase, keď sa dostupné bývanie pre mnohých pracujúcich ľudí stáva nedosiahnuteľným snom, prichádza príbeh, ktorý ukazuje, že aj veľké bohatstvo nemusí slúžiť len na zisk. V americkom štáte Colorado sa miliardár Mark Stevens rozhodol urobiť niečo nevídané – kúpil celý bytový komplex a namiesto ziskov dal prednosť ľuďom.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=122108326292804092&set=pb.61574122769139.-2207520000

Prespávali v autách

Ako uviedol portál Colorado Sun, v horskom meste Steamboat Springs, obľúbenom medzi bohatými turistami a lyžiarmi, čelili tamojší pracovníci vážnej bytovej kríze. Učitelia, zdravotníci, stavební robotníci či zamestnanci služieb si nemohli dovoliť bývanie v meste, v ktorom pracujú. „A to nehovoríme o ľuďoch s nízkymi príjmami – problém majú aj učitelia či lekári,“ uviedla miestna obyvateľka, školská poradkyňa Anna Allsberryová. Niektorí dochádzali desiatky kilometrov denne, iní prespávali v autách alebo dokonca na parkoviskách pri svojich pracoviskách.

Marcel LeBrun / Komunita v meste Fredericton
Prečítajte si tiež: Milionár Marcel predal firmu a stavia domy pre ľudí z ulice. Vie, aké dôležité je cítiť teplo domova

Mark Stevens, technologický investor a miliardár, ktorý zbohatol vďaka skorým investíciám do firiem ako Nvidia, Google či YouTube, sa rozhodol konať. Ako obyvateľ Steamboat Springs videl problém na vlastné oči a namiesto sťažovania sa vytiahol riešenie, aké sa len tak nevidí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1301948081951853&set=a.278039011009437

Ušetria tisíce

Kúpil 104-bytový komplex Riverview za viac než 95 miliónov dolárov, ktorý mal pôvodne slúžiť ako luxusné bývanie, no Stevens sa rozhodol zmeniť to. Byty ponúkol na prenájom výhradne pracujúcim miestnym obyvateľom a za ceny hlboko pod trhovou hodnotou.

