Úprimnosť, láska a pozvanie. Brigitte Bardotová si písala s Rudolfom Schusterom, odrovnala ho hneď na úvod
Úprimnosť, láska a pozvanie. Brigitte Bardotová si písala s Rudolfom Schusterom, odrovnala ho hneď na úvod

Brigitte Bardot, Rudolf Schuster.
Brigitte Bardot, Rudolf Schuster. — Foto: Wikimedia Commons:autor MGM, Pavol Frešo, CC BY 2.0

Stačil jeden list a bývalý prezident konal. 

Je to dvojica, ktorú by v jednej vete naraz spomenul len málokto. Legendárna Brigitte Bardotová si na prekvapenie mnohých písala s Rudolfom Schusterom a hneď prvým listom ho odrovnala. Čo mala legendárna filmová kráska, ktorá nás pred pár dňami opustila vo veku 91 rokov, spoločné s bývalým slovenským prezidentom? Informovala o tom Markíza.

Seniori vychovali jednu generáciu, oplaťme im to.
Bolo to na konci 90. rokov. Brigitte Bardotovej, dlhoročnej ochrankyni zvierat, sa doniesla informácia, že košická zoologická záhrada predala cirkusu medvedie trojčatá. Medvedica Maťa v roku 1997 vrhla trojičky a tie boli odpredané chovateľovi a cirkusovému drezérovi pre potreby českého cirkusu," uviedol portál Plus jeden deň

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brigitte Bardot 👑 BB (@brigittebardotbb)

Okamžitá reakcia

Bardotka situáciu nazvala škandálom. „Je to škandál, ktorý poburuje verejnú mienku, pokiaľ ide o šokujúce čachre s medvedíkmi, ktoré predala zoologická záhrada vášho mesta cirkusu. Som hlboko pohoršená, že dnes ešte dochádza k takým krokom. Veď všetci dobre poznáme tragický osud, ktorý čaká tieto medvedíky. Nedostáva sa im potrava a sú bité, až kým slepo neposlúchajú svojho kata,“ písala v liste, ktorý neskôr Rudolf Schuster ukázal redakcii Televízie Markíza. Na list mal reagovať okamžite.

Brigitte Bardot.
„Proste bola to výzva pre mňa, tak ma tým podpichla, lebo mala pravdu,“ priznal niekdajší prezident. V tom čase bol predsedom krajského národného výboru, a tak sa rozhodol konať. Najskôr dal preveriť všetky legálne možnosti návratu medveďov späť do Košíc a potom medvede vyplatili. „Medvieďatá sa narodili, pokrstili ich a predali. Potom ako mi Brigitte Bardot poslala list, rozhodol som sa konať. Bolo mi to ľúto. Presvedčil som vedenie cirkusu, aby dve z troch medvieďat vrátili do Košíc,“ uviedol Schuster. K riešeniu problému sa pridala aj Sloboda zvierat. 

Úprimnosť, láska a pozvanie

