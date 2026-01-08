Úprimnosť, láska a pozvanie. Brigitte Bardotová si písala s Rudolfom Schusterom, odrovnala ho hneď na úvod
Stačil jeden list a bývalý prezident konal.
Je to dvojica, ktorú by v jednej vete naraz spomenul len málokto. Legendárna Brigitte Bardotová si na prekvapenie mnohých písala s Rudolfom Schusterom a hneď prvým listom ho odrovnala. Čo mala legendárna filmová kráska, ktorá nás pred pár dňami opustila vo veku 91 rokov, spoločné s bývalým slovenským prezidentom? Informovala o tom Markíza.
Bolo to na konci 90. rokov. Brigitte Bardotovej, dlhoročnej ochrankyni zvierat, sa doniesla informácia, že košická zoologická záhrada predala cirkusu medvedie trojčatá. „Medvedica Maťa v roku 1997 vrhla trojičky a tie boli odpredané chovateľovi a cirkusovému drezérovi pre potreby českého cirkusu," uviedol portál Plus jeden deň.
Okamžitá reakcia
Bardotka situáciu nazvala škandálom. „Je to škandál, ktorý poburuje verejnú mienku, pokiaľ ide o šokujúce čachre s medvedíkmi, ktoré predala zoologická záhrada vášho mesta cirkusu. Som hlboko pohoršená, že dnes ešte dochádza k takým krokom. Veď všetci dobre poznáme tragický osud, ktorý čaká tieto medvedíky. Nedostáva sa im potrava a sú bité, až kým slepo neposlúchajú svojho kata,“ písala v liste, ktorý neskôr Rudolf Schuster ukázal redakcii Televízie Markíza. Na list mal reagovať okamžite.
„Proste bola to výzva pre mňa, tak ma tým podpichla, lebo mala pravdu,“ priznal niekdajší prezident. V tom čase bol predsedom krajského národného výboru, a tak sa rozhodol konať. Najskôr dal preveriť všetky legálne možnosti návratu medveďov späť do Košíc a potom medvede vyplatili. „Medvieďatá sa narodili, pokrstili ich a predali. Potom ako mi Brigitte Bardot poslala list, rozhodol som sa konať. Bolo mi to ľúto. Presvedčil som vedenie cirkusu, aby dve z troch medvieďat vrátili do Košíc,“ uviedol Schuster. K riešeniu problému sa pridala aj Sloboda zvierat.