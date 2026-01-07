Na svet prišiel skôr, ako bolo v pláne. Hofierkovci z Extrémnych premien sa dočkali vysnívaného synčeka - Dobré noviny
Na svet prišiel skôr, ako bolo v pláne. Hofierkovci z Extrémnych premien sa dočkali vysnívaného synčeka
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Na svet prišiel skôr, ako bolo v pláne. Hofierkovci z Extrémnych premien sa dočkali vysnívaného synčeka

Foto: Promo fotografie TV Markíza (Extrémne premeny); Instagram/hofierkovci

Na bábätko čakali roky.

Zázraky sa niekedy dejú potichu, inokedy so slzami šťastia v očiach. Príbeh Stanky a Rudyho Hofierkovcov je dôkazom, že ani dlhé roky bolesti, zdravotných komplikácií či stratených nádejí nemusia byť koncom. Ich sen o rodine sa stal skutočnosťou a dnes už v náručí držia to, na čo tak dlho čakali – narodil sa malý bojovník, ktorý prišiel na svet o čosi skôr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stanka a Rudko (@hofierkovci)

Správa od lekára

„Budem mama. Po dlhých rokoch neúspechu budem ja mama a Rudy oco. Budeme rodina, tak držte palce,“ uviedla na sociálnych sieťach so slzami v očiach Stanka Hofierková, ktorá úžasnej správe sama nedokázala uveriť. Manželia sen o bábätku zdieľali verejne už počas Extrémnych premien, keď spolu vážili takmer 350 kilogramov, Rudy bol po liečbe leukémie a práve zdravotné komplikácie im bránili v splnení si najväčšieho sna.

Prečítajte si tiež: Hofierkovci schudli v premenách 167 kíl a p;dojali Slovensko. Stanka a Rudo ukazujú, či je zmena udržateľná

Keď však v premenách spoločne schudli 167 kíl, od lekára si vypočuli úžasnú správu – sen o bábätku sa môže stať realitou. A po dvoch rokoch sa dočkali. „Sama som tomu nemohla uveriť a ani Rudy. Nečakali sme, že to príde tak spontánne a samo. Prekvapilo nás to tak veľmi, že sme nechceli veriť, že máme také obrovské šťastie,“ priznala na Instagrame Stanka, ktorá v decembri dodala: „Neskutočné, ako veľmi sa tešíme, že sa to konečne podarilo. Toľké roky sme čakali na tento malý veľký zázrak.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Stanka a Rudko (@hofierkovci)

Drobné predčasniatko

S manželom Rudym sa teraz podelilo o nové video, v ktorom oznámili, že vysnívané bábätko prišlo na svet skôr, ako malo.

