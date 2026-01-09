Riško bojuje s nádorom na mozgu, Dadko s nebezpečnou cystou. Pomôžme malým bračekom na ceste za zdravím - Dobré noviny
Dobré noviny
Riško bojuje s nádorom na mozgu, Dadko s nebezpečnou cystou. Pomôžme malým bračekom na ceste za zdravím
Riško bojuje s nádorom na mozgu, Dadko s nebezpečnou cystou. Pomôžme malým bračekom na ceste za zdravím

— Foto: Donio.sk / Pomôžme Riškovi a Dadkovi na ceste za zdravím

Riško a Dadko bojujú, rodina hľadá pomoc.

Niektoré rodiny skúša život hneď niekoľkými ranami naraz. Rodičia malých bračekov Riška a Dadka dnes namiesto bežných radostí riešia nemocnice, liečbu a rehabilitácie. Kým dvojročný Riško bojuje s nádorom na mozgu, jeho mladší brat Dadko s cystou, pre ktorú sa každý deň snaží rozhýbať polovicu tela. Pomoc, ktorú hľadajú, má jediný cieľ – dať obom chlapcom šancu na lepšie a zdravšie detstvo.

Správa, ktorú nechce počuť žiaden rodič

Riško má len dva roky, no za sebou už viac, než by malo zvládnuť malé dieťa. Jeho rodičia si začali všímať problémy so zrakom už v jeho troch mesiacoch. Nasledovali vyšetrenia a dlhé čakanie na magnetickú rezonanciu. Výsledok prišiel na jar.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/donioslovensko/photos/bra%C4%8Dekovia-ri%C5%A1ko-a-dadko-bojuj%C3%BA-s-%C5%A5a%C5%BEk%C3%BDmi-diagn%C3%B3zami-potrebuj%C3%BA-na%C5%A1u-pomoc-ri%C5%A1ko-/886927937198018/

V marci 2025 lekári na mozočku objavili nález, ktorý tam nemal byť. Preto podstúpil operáciu, no o mesiac neskôr prišla krutá správa. Od júna sa lieči na onkológii. „Moja liečba potrvá ešte niekoľko mesiacov, no som veľký bojovník a všetko super zvládam. Po liečbe budem musieť absolvovať ešte nejaké rehabilitácie, nech som čo najskôr fit,“ odkázali rodičia v mene syna pre portál Donio.

Každodenný boj mladšieho

O rok mladší Dadko má inú, no rovnako vážnu diagnózu. Už v útlom veku si rodičia všimli, že ľavú ruku drží v pästičke a ľavú stranu tela používa menej. Vyšetrenia ukázali cystu na mozgu, ktorá mu spôsobuje ľavostrannú hemiparézu.

Foto: Donio.sk

Chlapček musí denne cvičiť a pravidelne rehabilitovať, aby raz dokázal dobehnúť svojich rovesníkov. Pokroky prichádzajú pomaly, no rodičia sa ich učia vnímať ako malé víťazstvá. „Už si viem sám sadnúť, dať sa na štyri a ovládam nízky aj vysoký kľak, naši hovoria, že som frajer,“ zaznieva v texte zbierky.

Sami na to nestačia

Článok pokračuje na ďalšej strane...

