Posypová soľ ničí Slovákom topánky. Stačí jeden trik a drahá obuv zostane v bezpečí a v bezchybnom stave - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Posypová soľ ničí Slovákom topánky. Stačí jeden trik a drahá obuv zostane v bezpečí a v bezchybnom stave
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 808 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Posypová soľ ničí Slovákom topánky. Stačí jeden trik a drahá obuv zostane v bezpečí a v bezchybnom stave

Ilustračné foto / Obrázok vygenerovaný AI.
Ilustračné foto / Obrázok vygenerovaný AI. — Foto: Freepik/freepik, Gemini/Dobré noviny

Stačí obyčajný roztok a topánky budú vyzerať ako nové.

Na Slovensku sme si trochu odvykli od skutočnej zimy, ktorá však teraz ukazuje svoju silu. Na niektorých miestach síce sneží len skromne, no silný vietor a mrazy sú stále intenzívnejšie. Predpovede navyše naznačujú, že sa to tak skoro neskončí. Podľa meteorológov má totiž ešte viac prituhnúť.

Kombinácia mrazov a slnka cez deň prináša riziko ľadu, pošmyknutia sa a havárii. Mestá a obce sa tomu snažia zabrániť rozsypávaním posypovej soli, ktorá však dokáže veľmi rýchlo zničiť kožené a semišové topánky. Ako si ochrániť drahú obuv? 

Ilustračné foto - Štrbské pleso.
Ilustračné foto - Štrbské pleso. Foto: Wikimedia Commons/Ing.Mgr.Jozef Kotulič

Pár krokov k čistým topánkam

O obuv sa treba v tomto období poctivo starať a hoci si to vyžaduje trochu viac času, vydrží vďaka tomu oveľa dlhšie. Podľa portálu The Leather Laundry je najlepšie začať tým, že topánky po príchode domov jemne pretriete vlhkou handričkou. Zabránite tak usádzaniu nečistôt na koži a zároveň si uľahčíte ďalšie kroky starostlivosti.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: Freepik/freepik

Ťažko dostupné miesta opatrne prejdite mäkkou kefkou a na vyčistenie bielych fľakov od soli si pripravte handričku, šálku, hlbšiu misku a kondicionér na kožu. Ten topánkam vráti stratený lesk a kožu zároveň hydratuje, stačí len dodržať nasledovný postup.

Ako sa zbaviť soli?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…