Posypová soľ ničí Slovákom topánky. Stačí jeden trik a drahá obuv zostane v bezpečí a v bezchybnom stave
Stačí obyčajný roztok a topánky budú vyzerať ako nové.
Na Slovensku sme si trochu odvykli od skutočnej zimy, ktorá však teraz ukazuje svoju silu. Na niektorých miestach síce sneží len skromne, no silný vietor a mrazy sú stále intenzívnejšie. Predpovede navyše naznačujú, že sa to tak skoro neskončí. Podľa meteorológov má totiž ešte viac prituhnúť.
Kombinácia mrazov a slnka cez deň prináša riziko ľadu, pošmyknutia sa a havárii. Mestá a obce sa tomu snažia zabrániť rozsypávaním posypovej soli, ktorá však dokáže veľmi rýchlo zničiť kožené a semišové topánky. Ako si ochrániť drahú obuv?
Pár krokov k čistým topánkam
O obuv sa treba v tomto období poctivo starať a hoci si to vyžaduje trochu viac času, vydrží vďaka tomu oveľa dlhšie. Podľa portálu The Leather Laundry je najlepšie začať tým, že topánky po príchode domov jemne pretriete vlhkou handričkou. Zabránite tak usádzaniu nečistôt na koži a zároveň si uľahčíte ďalšie kroky starostlivosti.
Ťažko dostupné miesta opatrne prejdite mäkkou kefkou a na vyčistenie bielych fľakov od soli si pripravte handričku, šálku, hlbšiu misku a kondicionér na kožu. Ten topánkam vráti stratený lesk a kožu zároveň hydratuje, stačí len dodržať nasledovný postup.