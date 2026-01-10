Zákaz mobilov odhalil nečakaný problém. Žiaci si mysleli, že túto zručnosť už potrebovať nebudú
Školy si inak zákaz nevedia vynachváliť.
Zakázať či povoliť používanie mobilných telefónov? To je otázka, ktorú si kladie stále viac škôl a mnohé z nich už pristúpili k radikálnemu kroku. Školy v štáte New York zakázali telefóny plošne od začiatku tohto školského roka. Po pár mesiacoch však na povrch vyplával problém, o ktorom učitelia vôbec netušili a teraz im strpčuje vyučovanie.
Koľko je hodín?
Po pár mesiacoch bez mobilu sa ukázalo, že veľké množstvo žiakov v triedach nedokáže zistiť, koľko je hodín. V triedach im síce visia na stenách klasické hodiny, avšak ich použitie im nič nehovorí. „Každú chvíľu počujem stále tú istú otázku, pani učiteľka, koľko je hodín?" priznáva angličtinárka Madi Mornhinwegová pre New York Post.
Deti si totiž mysleli, že schopnosť určiť správny čas na analógových hodinách už v digitálnej dobe potrebovať nebudú. To, koľko minút im ešte ostáva do konca vyučovania či odovzdania písomky, si stále kontrolovali na telefóne. Hodina sa potom často mení na to, že si so žiakmi ukazujú, kde je veľká a kde malá ručička. Problém majú aj dobrí a technicky zdatní tínedžeri.
Vyfučalo im to z hlavy
Žiaci sa na druhej strane obhajujú s tým, že čítať klasické hodiny vedeli – veď sa to učili už v prvom ročníku, to bol však aj ich posledný kontakt s klasickými hodinami. Za celé roky sa vraj nedostali do situácie, v ktorej by túto zručnosť potrebovali. „Proste sme to zabudli. Nikdy sme to nepoužívali, pretože sme vždy len vytiahli telefón,“ hovorí 14-ročná žiačka.