Rodina a starostlivosť o ňu ho napĺňa. Martin Chodúr je už roky šťastný po boku o 17 rokov staršej Ivony

Martin Chodúr našiel šťastie pri Ivone.
Martin Chodúr našiel šťastie pri Ivone. — Foto: Instagram @ martinchodur

Partneri spoločne vychovávajú aj synčeka Martínka.

Keď sa stretli, on mal 20 a ona o 17 rokov viac. Martin Chodúr a Ivona sa zoznámili krátko po speváckej súťaži Superstar a ich sympatie boli vzájomné. Láske medzi mladým spevákom a výrazne staršou ženou spočiatku nik veľké šance nedával, napokon sa však ukázalo, že ani veľký vekový rozdiel nie je prekážkou tam, kde sú city naozaj silné.

Obaja dnes tvoria harmonický pár už dlhé roky a spoločne vychovávajú aj synčeka Martínka, ktorý nedávno oslávil už desať rokov. Spevák v rozhovore pre portál Expres.cz ešte dávnejšie prezradil, či s Ivonou uvažujú o rozšírení rodinky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ｍａｒｔｉｎ Ｃｈｏｄｕｒ (@martinchodur)

O 17 rokov staršia

Martin Chodúr a Ivona sa stretli v čase, keď mal spevák len 20 rokov a jeho partnerka 37. Ani výrazný vekový rozdiel im však nezabránil v tom, aby sa dali dokopy. A hoci ich láske spočiatku nik neveril a mnohí neprajníci nešetrili svojou kritikou, nakoniec sa ukázalo, že vek v tomto prípade nehral žiadnu rolu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Ｍａｒｔｉｎ Ｃｈｏｄｕｒ (@martinchodur)

V súčasnosti tak patria medzi najstabilnejšie páry v českom šoubiznise, no aj napriek tomu sa stále nájdu ľudia, ktorí majú potrebu vekový rozdiel medzi nimi kritizovať. Spevák si však z rečí ťažkú hlavu nerobí. 

Rodina ho napĺňa

