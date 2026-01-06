Ako rodina prežívajú radostné chvíle. Dcéra Ivany Christovej sa už pripravuje na príchod druhého dieťatka
Známa influencerka už s manželom Milošom Zajíčkom vychováva jednu dcérku.
Posledné vianočné sviatky sa v rodine missky Ivany Christovej niesli v radostnejšom duchu ako obvykle, kedže jej dcéra Daniela nosí pod srdcom svoje druhé dieťatko. Známa influencerka už s manželom vychováva dcérku a na svojom profile na sociálnej sieti pred časom prezradila, že pre bábätko už chystá pomaly výbavičku.
Nedarilo sa im
Daniela sa so životným partnerom, hokejistom Milošom Zajíčkom, stará o dcérku Zojku, ktorá sa narodila za pomoci odborníkov. Influencerke sa totiž nedarilo otehotnieť prirodzenou cestou.
„Prišli sme, povedali sme, ako dlho sa snažíme, a že by sme chceli dieťa, a že sa nám nejak nedarí,“ citoval dcéru Ivany Christovej portál Najmama.sk.
Ako však vo svojom príspevku na sociálnej sieti ukázala, ani cesta k druhému bábätku nebola jednoduchá. A Daniele museli pomôcť na klinike asistovanej reprodukcie. Podarilo sa však a manželia sa teraz možu tešiť na príchod ďalšieho člena rodiny.