Zamiloval sa do dcéry nešťastného miliardára. Lukáš Vaculík si polovičnú Slovenku Luciu vzal ako tajný agent
Ich svadba bola ako akcia tajných služieb.
Lukáš Vaculík – meno, ktoré si generácie žien spájajú s romantikou, charizmou a tichým rebelstvom. Hoci sa pred kamerami objavoval s hviezdami československého filmu, jeho skutočný život sa odohrával mimo dosahu reflektorov. Pred fanúšikmi dlhých 22 rokov ukrýval nemanželskú dcéru a utajil aj nedávnu svadbu s manželkou Luciou, ktorá vraj prebehla ako operácia tajných služieb.
Utajovaná dcéra
Lukáš Vaculík mal 17 rokov, keď ho vybrali do filmu Láska medzi kvapkami dažďa a odvtedy bol idolom mnohých dievčat v Československu. Hviezda 80. a 90. rokov sa objavila po boku mnohých známych herečiek a hoci ich spoločné výkony často podnecovali špekulácie o romanci mimo kamier, Lukáš Vaculík si svoje súkromie prísne strážil.
Jednou z jeho prvých veľkých lások bola speváčka Marta Stravová, no ich vzťah nevyšiel, pretože Stravová v tom čase už premýšľala o založení rodiny a Vaculík sa na otcovskú rolu ešte necítil. Otcom sa stal neskôr nemanželskej dcére Alexandre, o ktorej sa verejnosť dozvedela až po 22 rokoch. „Keď som dokázala 22 rokov mlčať, zostanem ako partizán aj ďalej,“ vravela pre PLUS 7 DNÍ mama Alexandry, ktorú herec spoznal počas vojenskej služby na Slovensku v Trnave.
Ako vyzerá slušný chlap
Lukáš Vaculík si oficiálne založil rodinu až s Petrou Křížovou, s ktorou mali syna Lukáša a v roku 2006 sa postavili pred oltár. Keď sa po ôsmich rokoch rozviedli, herec to nekomentoval a jediné, o čom hovoril, bol jeho syn, pri ktorom chcel stáť aj po rozvode.
„Myslím si však, že každý chlap by mal byť oporou tomu, s kým žije. Viete, synovi som vždy hovorieval: mne je úplne jedno, čím budeš. Mám len prianie, aby si robil niečo, čo ťa bude baviť, pretože to ovplyvní celý tvoj život. Buď sa budeš usmievať, alebo budeš chodiť po svete nahnevaný. A druhá vec, ktorú som mu kládol na srdce, aby bol slušný chlap. Ale čo je to slušný chlap? Myslím si, že slušný chlap je najmä férový. K sebe aj k druhým. Nekradne, nepovyšuje sa nad ostatných, nie je ignorant, nerobí druhým zle,“ vysvetľoval pre svetevity.sk obľúbený herec, ktorý svoje šťastie našiel opäť a to pri významnej dáme, dcére „nešťastného miliardára“.