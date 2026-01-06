Zamiloval sa do dcéry nešťastného miliardára. Lukáš Vaculík si polovičnú Slovenku Luciu vzal ako tajný agent - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Zamiloval sa do dcéry nešťastného miliardára. Lukáš Vaculík si polovičnú Slovenku Luciu vzal ako tajný agent
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Si hlúpy, vraveli mu a už ho to unavovalo. Z bitého a kritizovaného chlapca napokon vyrástla legenda

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 816 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Zamiloval sa do dcéry nešťastného miliardára. Lukáš Vaculík si polovičnú Slovenku Luciu vzal ako tajný agent

Lukáš Vaculík.
Lukáš Vaculík. — Foto: Promo fotografie Kamarád do deště (Filmové studio Barrandov / Michal Fairaizl); Archiv TV Prima

Ich svadba bola ako akcia tajných služieb.

Lukáš Vaculík – meno, ktoré si generácie žien spájajú s romantikou, charizmou a tichým rebelstvom. Hoci sa pred kamerami objavoval s hviezdami československého filmu, jeho skutočný život sa odohrával mimo dosahu reflektorov. Pred fanúšikmi dlhých 22 rokov ukrýval nemanželskú dcéru a utajil aj nedávnu svadbu s manželkou Luciou, ktorá vraj prebehla ako operácia tajných služieb. 

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=242282771764522&set=a.158595740133226

Utajovaná dcéra

Lukáš Vaculík mal 17 rokov, keď ho vybrali do filmu Láska medzi kvapkami dažďa a odvtedy bol idolom mnohých dievčat v Československu. Hviezda 80. a 90. rokov sa objavila po boku mnohých známych herečiek a hoci ich spoločné výkony často podnecovali špekulácie o romanci mimo kamier, Lukáš Vaculík si svoje súkromie prísne strážil.

Kamaráti do dažďa Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi.
Prečítajte si tiež: Keď jednému preplo zo slávy, druhý ho z toho vyťahoval. Kamaráti do dažďa zamotali hlavu aj Krainovej

Jednou z jeho prvých veľkých lások bola speváčka Marta Stravová, no ich vzťah nevyšiel, pretože Stravová v tom čase už premýšľala o založení rodiny a Vaculík sa na otcovskú rolu ešte necítil. Otcom sa stal neskôr nemanželskej dcére Alexandre, o ktorej sa verejnosť dozvedela až po 22 rokoch. „Keď som dokázala 22 rokov mlčať, zostanem ako partizán aj ďalej,“ vravela pre PLUS 7 DNÍ mama Alexandry, ktorú herec spoznal počas vojenskej služby na Slovensku v Trnave.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4246021122112624&set=gm.2834389706851654&type=3&ref=embed_post

Ako vyzerá slušný chlap

Lukáš Vaculík si oficiálne založil rodinu až s Petrou Křížovou, s ktorou mali syna Lukáša a v roku 2006 sa postavili pred oltár. Keď sa po ôsmich rokoch rozviedli, herec to nekomentoval a jediné, o čom hovoril, bol jeho syn, pri ktorom chcel stáť aj po rozvode.

Jan Kraus s druhou manželkou Ivanou Chýlkovou.
Prečítajte si tiež: Choď, ale neber mi rodinu, povedala mu po nevere. Jan Kraus mal v živote šťastie na dve unikátne ženy

„Myslím si však, že každý chlap by mal byť oporou tomu, s kým žije. Viete, synovi som vždy hovorieval: mne je úplne jedno, čím budeš. Mám len prianie, aby si robil niečo, čo ťa bude baviť, pretože to ovplyvní celý tvoj život. Buď sa budeš usmievať, alebo budeš chodiť po svete nahnevaný. A druhá vec, ktorú som mu kládol na srdce, aby bol slušný chlap. Ale čo je to slušný chlap? Myslím si, že slušný chlap je najmä férový. K sebe aj k druhým. Nekradne, nepovyšuje sa nad ostatných, nie je ignorant, nerobí druhým zle,“ vysvetľoval pre svetevity.sk obľúbený herec, ktorý svoje šťastie našiel opäť a to pri významnej dáme, dcére „nešťastného miliardára“.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…