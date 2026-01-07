Stačí mu chlieb s masťou, hovorí dcéra kultovej Blaženy. Za staršieho boháča denne ďakuje Bohu - Dobré noviny
Dobré noviny
Stačí mu chlieb s masťou, hovorí dcéra kultovej Blaženy. Za staršieho boháča denne ďakuje Bohu
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Stačí mu chlieb s masťou, hovorí dcéra kultovej Blaženy. Za staršieho boháča denne ďakuje Bohu

Veronika Kánská vo filme Slunce, seno a pár facek / Richard Chlad a Anna Marie Kánská
Veronika Kánská vo filme Slunce, seno a pár facek / Richard Chlad a Anna Marie Kánská — Foto: ČSFD ©Filmové studio Barrandov, Reprofoto/ YouTube.com, Televize Barrandov

Dcéra známej českej herečky si Richarda Chlada vzala v roku 2023.

Pochádza zo skromných pomerov, dnes však žije celkom odlišný život. Anna Marie Kánská, ktorá je dcérou predstaviteľky Blaženy Škopkovej z kultových komédií Slunce, seno..., sa totiž pred necelými tromi rokmi vydala za o 32 rokov staršieho milionára. Aj napriek bohatstvu a luxusu sa vraj vôbec nezmenila – a s mužom vraj žijú úplne normálne životy, prezradila v rozhovore pre iDnes.cz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=687122793942454&set=gm.2199291977181169&idorvanity=1101246623652382

Dopĺňajú sa

Anna Marie a Richard Chlad si svoje áno povedali na romantickej svadbe na pláži na Maldivách, oficiálny obrad sa však uskutočnil v Prahe krátko po ich návrate domov. „Ja som vôbec nechcela rozprávkovú svadbu. Ja som rovno povedala, že sa pokojne vydám na úrade,“ priznala neskôr a dodala, že po sobáši sa vôbec nič nezmenilo.

Luděk Kopřiva.
Prečítajte si tiež: Milenky na neho stáli v rade. Legendárny farár Otík bol v reálnom živote nenapraviteľný sukničkár

„Nejakú dobu sme spolu už boli, kým sme sa k tomu kroku odhodlali. Maximálne to zmenilo meno v občianskom, vodičáku, v pase, na kartách a podobné veci. Tak to bolo celkom také ‚príjemné‘, všetko to znovu vybavovať,“ prezradila dcéra herečky Veroniky Kánskej.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1087842443521264&set=a.607866344852212&id=100068865566599

A hoci je Richard výrazne starší, vekový rozdiel neriešia. „Myslím si, že ja som ‚stará duša‘ a Richard je ‚mladá duša‘ a asi ani jeden z nás nepociťujeme ten vekový rozdiel, ktorý medzi nami je. Vďaka tomu, že sa zhodneme v množstve názorov a tak nejako sa dopĺňame,“ uviedla Anna Marie, ktorá po milionárovom boku žije v prepychu a luxuse.

Ďakuje za neho Bohu

