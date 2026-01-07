Stačí mu chlieb s masťou, hovorí dcéra kultovej Blaženy. Za staršieho boháča denne ďakuje Bohu
Dcéra známej českej herečky si Richarda Chlada vzala v roku 2023.
Pochádza zo skromných pomerov, dnes však žije celkom odlišný život. Anna Marie Kánská, ktorá je dcérou predstaviteľky Blaženy Škopkovej z kultových komédií Slunce, seno..., sa totiž pred necelými tromi rokmi vydala za o 32 rokov staršieho milionára. Aj napriek bohatstvu a luxusu sa vraj vôbec nezmenila – a s mužom vraj žijú úplne normálne životy, prezradila v rozhovore pre iDnes.cz.
Dopĺňajú sa
Anna Marie a Richard Chlad si svoje áno povedali na romantickej svadbe na pláži na Maldivách, oficiálny obrad sa však uskutočnil v Prahe krátko po ich návrate domov. „Ja som vôbec nechcela rozprávkovú svadbu. Ja som rovno povedala, že sa pokojne vydám na úrade,“ priznala neskôr a dodala, že po sobáši sa vôbec nič nezmenilo.
„Nejakú dobu sme spolu už boli, kým sme sa k tomu kroku odhodlali. Maximálne to zmenilo meno v občianskom, vodičáku, v pase, na kartách a podobné veci. Tak to bolo celkom také ‚príjemné‘, všetko to znovu vybavovať,“ prezradila dcéra herečky Veroniky Kánskej.
A hoci je Richard výrazne starší, vekový rozdiel neriešia. „Myslím si, že ja som ‚stará duša‘ a Richard je ‚mladá duša‘ a asi ani jeden z nás nepociťujeme ten vekový rozdiel, ktorý medzi nami je. Vďaka tomu, že sa zhodneme v množstve názorov a tak nejako sa dopĺňame,“ uviedla Anna Marie, ktorá po milionárovom boku žije v prepychu a luxuse.