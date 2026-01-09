Dávate periny na mráz tak, ako to robili naše babičky? Pravda o netradičnom zvyku vás možno prekvapí
Odborníci majú na vetranie perín jasný názor.
Mráz štípe do líc, z komínov stúpa dym a na plotoch visia periny. Obraz, ktorý si mnohí pamätáme z detstva, keď sme chodievali k starým rodičom na dedinu. Vetranie paplónov na čerstvom zimnom vzduchu bolo samozrejmosťou, nad ktorou sa nikto veľmi nezamýšľal. Robilo sa to „lebo sa to tak robilo“. Dnes sa k tomuto zvyku ľudia vracajú, no vedci majú pre nich prekvapivý odkaz.
Spomienka na babičky
Vyvesené periny a vankúše nie sú len slovenským fenoménom. Ako ukazujú videá na sociálnych sieťach, podobný zvyk je rozšírený aj v severských krajinách. Pozornosť vzbudilo najmä video z roku 2023, ktoré zverejnila Cecilia Blomdahlová, známa tvorkyňa na TikToku so zhruba tromi miliónmi sledovateľov. Žije na súostroví Svalbard, kde teploty klesajú hlboko pod bod mrazu, no napriek tomu pravidelne vešia periny a posteľnú bielizeň vonku.
Vo videu vysvetlila, že v noci sa pri spánku potíme a práve vetranie na mraze má podľa nej posteli prinavrátiť pocit sviežosti. Tento jednoduchý „hack“ si rýchlo našiel fanúšikov po celom svete.
Čo sľubujú ľudia
Ako doplnil vedecký portál IFLScience, niektorí ľudia veria, že mrazivý vzduch dokáže zabiť baktérie usadené v perinách – buď samotným chladom, alebo vďaka ultrafialovému žiareniu zo slnka. Pod videami sa začali objavovať aj osobné skúsenosti, ktoré tieto tvrdenia podporovali.
„Zabíja roztoče a pomohlo mi to s astmou. Robím to aj s vankúšmi, plyšovými hračkami a nábytkom,“ stojí v jednej z reakcií. Ďalšia komentujúca dodala: „Moja mama to robievala vo Veľkej Británii a nikdy som ju nespochybňovala.“