Dva roky po strate má opäť dôvod na úsmev. Vdovec po Patrícii Janečkovej našiel šťastie pri kolegyni
Fotografie nežných momentov, ktoré zverejnil, hovoria za všetko.
„Bola silná ako málokto,“ napísal český herec Vlastimil Burda, keď sa pred dvomi rokmi lúčil so svojou manželkou, skvelou opernou speváčkou Patríciou Burda Janečkovou. Po ťažkom boji ako 25-ročná podľahla rakovine prsníka a zanechala vo Vlastimilovi prázdne miesto, ktoré nič nedokázalo zaplniť. Dva roky po tejto bolestnej strate našiel spôsob, ako pomaly ísť ďalej a otvoriť sa životu.
Nemal to jednoduché
Za rok podstúpila 16 chemoterapií, mastektómiu a mesiac ožarovania a s ťažkým srdcom musela opustiť javisko a zrušiť všetky koncerty, aby sa mohla naplno liečiť. Patrícia Janečková však neustále dúfala v to najlepšie a rovnako tak aj jej partner Vlastimil.
„Nemal to so mnou jednoduché, ale nevzdal sa, bol mi obrovskou oporou a za to ho obdivujem a milujem,“ napísala speváčka v júni 2023, keď oznámila svoju svadbu s hercom, ktorý bol po jej boku od chvíle, keď sa dozvedela vážnu diagnózu a stál pri nej počas náročnej liečby až do úplného konca.
Bez kríža lásku nenájdeš
„Mala toho najúžasnejšieho muža, ktorý v najťažších chvíľach stál po jej boku,“ písali na sociálne siete priatelia Patrície a Vlastimila, ktorí boli svedkom toho, čo všetko dokáže uniesť láska. Po jej odchode herec zverejnil na sociálnych sieťach čiernu profilovú fotografiu a pridal slová: „Bez kríža lásku nenájdeš, bez lásky kríž neunesieš.“
Boli to slová plné bolesti, ale aj nekonečného obdivu k žene, ktorá mu zmenila život a učila ho, čo znamená stáť pri niekom, koho miluješ až do posledného dychu. Dva roky po tragickej strate však Vlastimil opäť našiel cestu k šťastiu.