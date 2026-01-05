Dva roky po strate má opäť dôvod na úsmev. Vdovec po Patrícii Janečkovej našiel šťastie pri kolegyni - Dobré noviny
Dva roky po strate má opäť dôvod na úsmev. Vdovec po Patrícii Janečkovej našiel šťastie pri kolegyni
Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Dva roky po strate má opäť dôvod na úsmev. Vdovec po Patrícii Janečkovej našiel šťastie pri kolegyni

Patrícia Burda Janečková s manželom Vlastimilom.
Patrícia Burda Janečková s manželom Vlastimilom. — Foto: Facebook - Patricia Janečková-oficiální profil

Fotografie nežných momentov, ktoré zverejnil, hovoria za všetko.

„Bola silná ako málokto,“ napísal český herec Vlastimil Burda, keď sa pred dvomi rokmi lúčil so svojou manželkou, skvelou opernou speváčkou Patríciou Burda Janečkovou. Po ťažkom boji ako 25-ročná podľahla rakovine prsníka a zanechala vo Vlastimilovi prázdne miesto, ktoré nič nedokázalo zaplniť. Dva roky po tejto bolestnej strate našiel spôsob, ako pomaly ísť ďalej a otvoriť sa životu.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=843196947169432&set=pb.100044374028423.-2207520000

Nemal to jednoduché

Za rok podstúpila 16 chemoterapií, mastektómiu a mesiac ožarovania a s ťažkým srdcom musela opustiť javisko a zrušiť všetky koncerty, aby sa mohla naplno liečiť. Patrícia Janečková však neustále dúfala v to najlepšie a rovnako tak aj jej partner Vlastimil.

Patrícia Burda Janečková
Prečítajte si tiež: Pochopila, že zomrie, no ani tak to nevzdala. Kolegovia Patrície Janečkovej verili v jej návrat

„Nemal to so mnou jednoduché, ale nevzdal sa, bol mi obrovskou oporou a za to ho obdivujem a milujem,“ napísala speváčka v júni 2023, keď oznámila svoju svadbu s hercom, ktorý bol po jej boku od chvíle, keď sa dozvedela vážnu diagnózu a stál pri nej počas náročnej liečby až do úplného konca.

Bez kríža lásku nenájdeš

„Mala toho najúžasnejšieho muža, ktorý v najťažších chvíľach stál po jej boku,“ písali na sociálne siete priatelia Patrície a Vlastimila, ktorí boli svedkom toho, čo všetko dokáže uniesť láska. Po jej odchode herec zverejnil na sociálnych sieťach čiernu profilovú fotografiu a pridal slová: „Bez kríža lásku nenájdeš, bez lásky kríž neunesieš.“

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=830662695089524&set=pb.100044374028423.-2207520000&type=3

Boli to slová plné bolesti, ale aj nekonečného obdivu k žene, ktorá mu zmenila život a učila ho, čo znamená stáť pri niekom, koho miluješ až do posledného dychu. Dva roky po tragickej strate však Vlastimil opäť našiel cestu k šťastiu.

