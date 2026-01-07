Slováci v problémoch už využívajú novú službu, ktorá sa osvedčila na Západe. Pomôže pri horúčkach i úrazoch
Táto novinka môže denne pomôcť mnohým ľuďom a odbremeniť vyťaženú tiesňovú linku.
Od 1. januára 2026 funguje na Slovensku nová bezplatná zdravotná linka. Poslúžiť má v situáciach, keď človek potrebuje pomoc, no zároveň nejde o stav, pri ktorom je nutné privolať záchranku. V takých prípadoch môžete zavolať na telefónne číslo 116 117. O novinke informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR.
Na čo slúži a na čo nie
K dispozícii je tím vzdelaných zdravotníckych pracovníkov s praxou v zdravotníckom odbore. Operátori dokážu volajúcim poradiť pri horúčke, menších úrazoch, alebo keď si človek nie je istý, či má ísť k lekárovi. Linka je dostupná 24 hodín denne.
„Na linku 116117 sa môžete obrátiť, ak potrebujete poradiť, či konzultovať zdravotný problém váš, prípadne vašich detí či rodinných príslušníkov, ktorý si nevyžaduje okamžitý zásah záchrannej zdravotnej služby," uvádza stránka Operačného strediska záchrannej zdravtnej služby Slovenskej republiky.
Operátori sú tiež nápomocní pri hľadaní otvorenej pohotovosti alebo lekárne. „Úlohou operátora je nasmerovať pacienta na správne riešenie zdravotného problému, kedy vyhľadať obvodného lekára, kedy naopak, počkať s návštevou ordinácie, ku ktorému špecialistovi potrebuje výmenný lístok so žiadosťou o vyšetrenie od svojho obvodného lekára, ku ktorému môže ísť bez priamo, ktoré liečivo je dostupné v lekárni aj bez lekárskeho predpisu, ako vybaviť ambulantnú domácu ošetrovateľskú službu, mobilný hospic pre svojho ležiaceho príbuzného a podobne," informuje web.