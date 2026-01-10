Chute detstva, ktoré cudzinci nechápu. Rebríček najhorších jedál sveta by prekvapil aj naše babičky - Dobré noviny
Dobré noviny
Chute detstva, ktoré cudzinci nechápu. Rebríček najhorších jedál sveta by prekvapil aj naše babičky
Chute detstva, ktoré cudzinci nechápu. Rebríček najhorších jedál sveta by prekvapil aj naše babičky

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. — Foto: AI generovaná fotografia, Gemini 2.5 / Google Maps

Pre nás klasika, pre iných pohroma.

Niektoré chute si nesieme z detstva celý život. Spájajú sa s kuchyňou našich babičiek, rodinnými oslavami či rýchlou večerou po škole. Kým pre jedných sú symbolom domova, u iných vyvolávajú rozpaky – a presne tieto jedlá sa teraz ocitli v nelichotivom svetovom rebríčku. Obľúbený gastronomický portál zverejnil aktuálny zoznam najhoršie hodnotených jedál sveta a medzi stovkou pokrmov, ktoré u ľudí vyvolávajú najväčšie kontroverzie, sa objavili aj také, ktoré sú nám na Slovensku či susednom Česku veľmi dobré známe.

Ilustračné foto.
Ilustračné foto. Foto: unsplash @Fahrizal Saugi

Za rebríčkom stojí web Taste Atlas, ktorý zhromažďuje tisíce receptov, hodnotení od odborníkov aj bežných ľudí a mapuje tradičné kuchyne z celého sveta. Tentokrát sa však namiesto vychvaľovania lokálnych špecialít pozrel na opačný koniec spektra – na jedlá, ktoré u veľkej časti hodnotiacich vyvolávajú skôr odpor než nadšenie.

Zaujímavosťou je, že mnohé z nich nevznikli ako kulinárske výstrelky, ale ako poctivé jedlá jednoduchých ľudí. V časoch, keď sa neplytvalo a zužitkovalo sa všetko, čo dom dal, mali tieto recepty svoje pevné miesto na tanieri. Dnes však narážajú na odlišné chute, zvyky aj predstavy o tom, čo je „dobré jedlo“.

1. Pizza „Sopka“

Pizzu Vulkanen, teda pochúťku švédskeho šéfkuchára Halmata Givru, opisuje portál Taste Atlas ako vizuálne pôsobivé jedlo so všetkým, čo ponúka. Základom je kruh s vreckom na syr, šunku, salámu, slaninu a hovädziu sviečkovicu, z ktorého stredu sa vynárajú hranolky a šalát s bearnskou omáčkou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo/?fbid=939431329442352&set=a.927698667282285

Žiaľ, tento nedávny švédsky vynález ideálny pre veľké spoločnosti sa vo svete nestretol s pochopením a s hodnotením 1,6 hviezdičky sa umiestnil na prvom mieste najhoršie hodnotených jedál sveta.

2. Opálená ovčia hlava

Strieborná priečka patrí nezvyčajnému jedlu z Islandu – Svið, teda opálenej, rozpolenej a uvarenej ovčej hlave. „Jedlo sa tradične podáva s prílohou z kvaky, rebarborového želé a zemiakovej kaše,“ vysvetľuje portál a dodáva, že pôvodne toto jedlo vzniklo v čase, keď ľudia nemohli nechať žiadnu časť mäsa vyjsť nazmar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Your Friend In Reykjavik | Tour Guide Iceland (@yourfriendinreykjavik)

3. Thorramatur

Tretia priečka patrí výberu tradičných islandských jedál, ktoré sa konzumujú prevažne počas severského mesiaca Thorri, ktorý sa koná každý rok od polovice januára do polovice februára. „Štandardný výber zahŕňa špeciality ako fermentované žraločie mäso, údené jahňacie mäso, opečená jahňacia hlava, krvavé klobásy a mnoho ďalšieho," dopĺňa portál.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Múlakaffi (@mulakaffi)

Aj keď rebríčku prekvapivo dominujú najmä severské špeciality, nevyhlo sa mu ani Slovensko. Nájdeme na ňom totiž aj pochúťky, ktorú si väčšina z nás veľmi dobre pamätá z detstva.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

