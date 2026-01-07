Toto bude môj rok. Zuzana Belohorcová po krachu dlhoročného manželstva nehľadá partnera len pre seba
Bývalá moderátorka tvorila pár s manželom Vlastom Hájekom približne 18 rokov.
Želala si lásku až do konca života, osud to žiaľ zariadil inak. Dlhoročné manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájeka sa totiž ešte pred koncom vlaňajšieho roka definitívne rozpadlo. Partneri neustáli krízu vo vzťahu a v kuloároch sa šepkalo aj o údajnej Hájekovej milenke. A hoci na niekdajšiu moderátorku čaká rozvod, za ďalšou láskou podľa svojich slov dvere definitívne nezatvorila. Prezradila to v rozhovore pre Nový Čas.
Všetko je tak, ako má byť
Zuzana a jej manžel tvorili pár 18 rokov, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že si vraj v manželstve prechádzajú krízou. Ich dlhoročný vzťah sa v základoch otriasal údajne aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou.
„Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.
Rozchod s manželom napokon potvrdila aj sama Zuzana Belohorcová, keď uviedla, že do budúcnosti sa pozerá pozitívne a riadi sa zásadným pravidlom, že všetko je v živote tak, ako má byť.