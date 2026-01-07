Toto bude môj rok. Zuzana Belohorcová po krachu dlhoročného manželstva nehľadá partnera len pre seba - Dobré noviny
Zuzana Belohorcová verí na lásku.
Zuzana Belohorcová verí na lásku. — Foto: Instagram @ zuzanabelohorcova

Bývalá moderátorka tvorila pár s manželom Vlastom Hájekom približne 18 rokov.

Želala si lásku až do konca života, osud to žiaľ zariadil inak. Dlhoročné manželstvo Zuzany Belohorcovej a Vlastu Hájeka sa totiž ešte pred koncom vlaňajšieho roka definitívne rozpadlo. Partneri neustáli krízu vo vzťahu a v kuloároch sa šepkalo aj o údajnej Hájekovej milenke. A hoci na niekdajšiu moderátorku čaká rozvod, za ďalšou láskou podľa svojich slov dvere definitívne nezatvorila. Prezradila to v rozhovore pre Nový Čas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Všetko je tak, ako má byť

Zuzana a jej manžel tvorili pár 18 rokov, kým sa pred pár mesiacmi nezačalo povrávať, že si vraj v manželstve prechádzajú krízou. Ich dlhoročný vzťah sa v základoch otriasal údajne aj preto, že Zuzanin manžel mal mať podľa portálu Extra.cz aféru so svojou zamestnankyňou.

Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek si na internete vymenili štipľavé odkazy.
Prečítajte si tiež: Belohorcovej odkaz neverníkovi: Všetko je tak, ako malo byť, dýcha sa mi teraz krásne a slobodne

„Nejakú dobu sa tu pošuškáva o tom, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife, Zuzana tu s deťmi zostáva. Je to milenka, ktorú má mať po celý čas. Teraz je to ale vraj niečo viac,“ prezradil zdroj z okolia páru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Zuzana Belohorcova (@zuzanabelohorcova)

Rozchod s manželom napokon potvrdila aj sama Zuzana Belohorcová, keď uviedla, že do budúcnosti sa pozerá pozitívne a riadi sa zásadným pravidlom, že všetko je v živote tak, ako má byť. 

Budeme moji ako rodičia, myslela si

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

