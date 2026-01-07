Aj keby bol elektrikár, zobral by si svoju ženu. Adam Sandler má tajný recept, ktorý nikto nechce počuť - Dobré noviny
Dobré noviny
Aj keby bol elektrikár, zobral by si svoju ženu. Adam Sandler má tajný recept, ktorý nikto nechce počuť
Ich 22-ročné manželstvo je silnejšie než všetky filmové zápletky.

Keď sa povie Adam Sandler, väčšina si spomenie na komédie plné smiechu. No za úsmevmi na filmovom plátne sa skrýva príbeh lásky, ktorý trvá už viac ako dve desaťročia. Adam a jeho manželka Jackie sú živým dôkazom toho, že pravá láska dokáže prežiť aj komplikovaný svet Hollywoodu.

Láska z filmu

Ich príbeh začal počas natáčania filmu Big Daddy v roku 1999. V roli Sonnyho sa herec snažil zapôsobiť na dievča adoptovaním päťročného chlapca – a hoci Adam nemusel Jackie ohromovať tak dramaticky, láska medzi nimi vznikla okamžite. Podľa oboch to bolo „láska na prvý pohľad“. Jackie mala vo filme len menšiu rolu servírky v športovom bare, no osud ich spojil navždy.

Adam Sandler a Jennifer Aniston.
Prečítajte si tiež: Stál pri nej, aj keď bojovala s neplodnosťou. Sandler robí pre Aniston na Deň matiek gesto hodné obdivu

V roku 2003 sa zosobášili a odvtedy spolu vychovávajú dve dcéry, Sadie a Sunny, ktoré sa pomaly vydávajú po stopách hollywoodskych rodičov. A hoci Sandlerovci spolu už stihli natočiť viac ako 20 filmov, smejú sa, že ich životný príbeh je ešte silnejší než všetky filmové zápletky.

Tajný recept

Pri nedávnom preberaní ocenenia Chairman’s Award na Palm Springs Film festivale sa Adam Sandler zamyslel nad tým, ako by vyzeral jeho život, ak by sa vydal po stopách svojho otca a stal sa elektrikárom.

Prečítajte si tiež: Tom Hanks a Rita Wilson sú spolu 34 rokov: Udržať si manželstvo je ťažké, no so správnym človekom sa to dá

„Niekedy nad tým premýšľam, že keby som v tom roku nechytil tú správnu príležitosť a išiel by som pracovať pre otca, ako by môj život vyzeral dnes. Jedno je ale isté – stále by som bol ženatý so svojou manželkou Jackie. To je osud. Tomu sa nedá zabrániť,“ povedal s láskou komediálny herec, ktorý pred kamerami priznal, že so svojou ženou by skončil, aj keby nebol slávny. S fanúšikmi sa podelil aj o tajomstvo ich šťastného manželstva, ktoré trvá 22 rokov.

