Zo zápasu uháňal rovno do pôrodnice. Tomáš Tatar prehovoril o momente, na ktorý nikdy nezabudne
Dcérka sa mu narodila priamo na Vianoce.
Pre hokejistu Tomáša Tatara boli tohtoročné Vianoce iné než tie predchádzajúce. Dôvodom nebol zápas ani výsledok na ľade, ale udalosť, ktorá zmenila jeho život. Od 25. decembra je otcom dcérky Thie, ktorá sa narodila na klinike v švajčiarskom Zugu. Slovenský útočník priznáva, že prvé dni v úlohe otca sú silnejšie než čokoľvek, čo zažil počas kariéry.
Najkrajší darček
„Je to neskutočný pocit, to sa nedá slovami ani opísať. Spoločne s manželkou Veronikou sme sa na rolu rodičov tešili, bábätko sme plánovali a teraz si to naozaj užívame. Hlavne som rád, že dcérka i manželka sú v poriadku a to je najdôležitejšie,“ povedal Tomáš Tatar v rozhovore pre Športový Čas.
Dcérka Thia sa narodila deň po Štedrom dni. Aj preto majú Vianoce pre rodinu výnimočný symbolický význam a o dcérke hovoria ako o darčeku. „Presne tak, najkrajší v našom živote. Termín pôrodu mala Veronika o pár dní skôr, ale napokon sa to trošku natiahlo, ale ako som už povedal, dôležité je to, že všetko prebehlo bez komplikácií a obe baby sú zdravé,“ dodal hrdý otecko.
Počkala naňho
Zaujímavosťou je, že pôrod sa odohral v deň zápasu. Tatar však stihol byť pri tom najdôležitejšom. „Áno. Akurát sme hrali zápas proti Davosu, ale manželka to vydržala a počkala na mňa, kedy prídem za ňou do pôrodnice. Musím ju pochváliť, zvládla to na jednotku,“ zasmial sa s odstupom času.
Hoci je zvyknutý na tlak plných štadiónov, tentoraz priznáva, že stres z pôrodu v porovnaní so športom neobstojí. „Zápas je moja práca, hokej hrám už niekoľko rokov, takže to je už taká rutina. Pôrod som zažil prvýkrát v živote a je to naozaj silný moment,“ priznal Tomáš.