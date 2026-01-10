Bola iba v škôlke a už ju poznalo celé Slovensko. Známej dievčine zmenilo život dedičstvo z Čičmian
Mala len deväť rokov, keď vydala svoj prvý album.
Odmalička mala rušný život, no nikdy jej to neprekážalo. Už v škôlke bola v očiach ostatných detí hviezdou, milovala prírodu a najradšej by si domov nasťahovala celý les. Vo štvrtej triede na základnej škole si dokonca od rodičov za vysvedčenie vypýtala koňa, no tí jej ho vtedy nekúpili. Dievčina z fotografie z toho bola síce pár dní úplne na dne, ale na svoje útočisko nikdy nezabudla. Príroda ju podľa vlastných slov lieči dodnes a to najmä vtedy, keď si potrebuje oddýchnuť od šoubiznisu.