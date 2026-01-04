Toto číslo si zapamätajte. Na Slovensku funguje nová bezplatná linka, na čo je určená?
Má odľahčiť tiesňovú linku.
Dovoláte sa nonstop, je zadarmo a odpovedia vám zdravotnícki pracovníci. Vedeli ste, už niekoľko dní na Slovensku funguje nová linka, ktorej číslo by ste si mali zapamätať. Hoci je podľa niektorých odborníkov projekt zbytočný, väčšina z nich podľa STVR tento krok rozhodne víta.
Keď nepotrebujete záchranku
Poradenská linka 116117 funguje od 1. januára a ako špecifikuje Ministerstvo zdravotníctva SR, určená je pre poradenstvo pri neurgentných stavoch, ktoré nevyžadujú privolanie záchrannej zdravotnej služby. „Operátori linky pomoci 116117 poradia, ako postupovať napríklad pri drobných úrazoch, horúčke či kedy vyhľadať obvodného lekára,“ uviedol rezort.
Slovensko tak vykročilo v šľapajach krajín ako Fínsko, Nemecko, Taliansko či Veľká Británia, v ktorých sa osvedčila ako efektívny nástroj na poskytovanie odbornej pomoci pri stavoch, ktoré nevyžadujú poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
Rôzne názory
Pokiaľ operátor poradenskej linky vyhodnotí, že ide o vážny problém, odporučí pacienta na tiesňovú linku 155. „Ak si ju ľudia nebudú pliesť s tiesňovou linkou a nebudú tam naozaj volať v prípade akútneho ohrozenia života, tak dokáže byť jedným z užitočných dielikov do tej mozaiky zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ povedal riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby ZAMED Matej Polák.