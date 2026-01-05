Toto na Slovensku nečakal. Brit Nigel nakrútil dokument, ktorý nám pripomína výnimočnosť našej krajiny
Dokumentarista ponúka príbehy, o ktorých sme možno ani nevedeli.
Odvtedy, čo si zamiloval našu prírodu a svojím dokumentom ohúril státisíce ľudí, ubehli už dva roky. Skúsený britský filmár Nigel Marven si rýchlo uvedomil, že Slovensko ho fascinuje viac ako exotické krajiny a rozhodol sa, že nás opäť poteší svojou tvorbou a pripomenie nám, aký poklad máme každý deň okolo seba. A pokračovanie dokumentu Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom II. opäť bodovalo.
Žaby a legendy
„Takýto dokument som sa rozhodol natočiť preto, lebo je tu veľmi veľa zaujímavých príbehov, ktoré sme neukázali v prvom dieli,“ priznal pre TV JOJ Nigel, podľa ktorého je spojenie divokej prírody a bohatej histórie niečím, čo robí Slovensko unikátnym aj v európskom meradle. Ako ilustráciu uviedol nečakaný fenomén: „Modré žaby, ktoré sú modré len tri dni na jar, jasne modré – tak ako tropické žaby.“
Nešlo však len o prírodu, pretože Nigel si cení aj históriu a rôzne miesta opradené legendami. „Máte veľa zaujímavých príbehov o hradoch, na jednom z nich bol natočený prvý film o Draculovi – film Nosferatu,“ lákal. A opäť sa objavia aj hrdinovia minulého dielu – sysle z Muránskej planiny. „Museli sme mať tieto malé postavičky aj v Divoké Slovensko II. Sú tak rozkošné, že som nedokázal odolať a prišiel som do Národného parku Muránska planina, aby som ich videl opäť,“ priznáva s úsmevom.
Nepochopené netopiere a prekvapenie
Dokumentarista sa rozhodol, že upozorní aj na fenomén netopierov, nepochopených zvierat, ktoré sú opradené mýtmi a obavami. „Slovensko má úžasné netopiere, takže sme porovnávali krvilačné netopiere, ktoré samozrejme neexistujú, s netopiermi, ktoré sa dajú nájsť na Slovensku,“ vraví Nigel a ukazuje tak, že v prírode majú nezastupiteľné miesto.
Vo svojom najnovšom diele ukázal aj moment, ktorý ho dokázal prekvapiť aj napriek tomu, že zažil všetky kontinenty a videl už všeličo. Toto by vraj mnohí čakali skôr v Južnej Amerike, nie na Slovensku.