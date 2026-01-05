Toto na Slovensku nečakal. Brit Nigel nakrútil dokument, ktorý nám pripomína výnimočnosť našej krajiny - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Toto na Slovensku nečakal. Brit Nigel nakrútil dokument, ktorý nám pripomína výnimočnosť našej krajiny
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

SLEDUJE NÁS 206 818 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Toto na Slovensku nečakal. Brit Nigel nakrútil dokument, ktorý nám pripomína výnimočnosť našej krajiny

Nigel Marven
Nigel Marven — Foto: Instagram @slovakiawildlife

Dokumentarista ponúka príbehy, o ktorých sme možno ani nevedeli.

Odvtedy, čo si zamiloval našu prírodu a svojím dokumentom ohúril státisíce ľudí, ubehli už dva roky. Skúsený britský filmár Nigel Marven si rýchlo uvedomil, že Slovensko ho fascinuje viac ako exotické krajiny a rozhodol sa, že nás opäť poteší svojou tvorbou a pripomenie nám, aký poklad máme každý deň okolo seba. A pokračovanie dokumentu Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom II. opäť bodovalo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 (@slovakiawildlife)

Žaby a legendy

„Takýto dokument som sa rozhodol natočiť preto, lebo je tu veľmi veľa zaujímavých príbehov, ktoré sme neukázali v prvom dieli,“ priznal pre TV JOJ Nigel, podľa ktorého je spojenie divokej prírody a bohatej histórie niečím, čo robí Slovensko unikátnym aj v európskom meradle. Ako ilustráciu uviedol nečakaný fenomén: „Modré žaby, ktoré sú modré len tri dni na jar, jasne modré – tak ako tropické žaby.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 (@slovakiawildlife)

Nešlo však len o prírodu, pretože Nigel si cení aj históriu a rôzne miesta opradené legendami. „Máte veľa zaujímavých príbehov o hradoch, na jednom z nich bol natočený prvý film o Draculovi – film Nosferatu,“ lákal. A opäť sa objavia aj hrdinovia minulého dielu – sysle z Muránskej planiny. „Museli sme mať tieto malé postavičky aj v Divoké Slovensko II. Sú tak rozkošné, že som nedokázal odolať a prišiel som do Národného parku Muránska planina, aby som ich videl opäť,“ priznáva s úsmevom.

Nepochopené netopiere a prekvapenie

Dokumentarista sa rozhodol, že upozorní aj na fenomén netopierov, nepochopených zvierat, ktoré sú opradené mýtmi a obavami. „Slovensko má úžasné netopiere, takže sme porovnávali krvilačné netopiere, ktoré samozrejme neexistujú, s netopiermi, ktoré sa dajú nájsť na Slovensku,“ vraví Nigel a ukazuje tak, že v prírode majú nezastupiteľné miesto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Divoké Slovensko s Nigelom Marvenom 2 (@slovakiawildlife)

Vo svojom najnovšom diele ukázal aj moment, ktorý ho dokázal prekvapiť aj napriek tomu, že zažil všetky kontinenty a videl už všeličo. Toto by vraj mnohí čakali skôr v Južnej Amerike, nie na Slovensku.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…