VIDEO: Životný zápas Pavla Regendu. Slovák prvým hetrikom dokázal, že si v NHL zaslúži viac šancí
V štvrtom zápase tejto sezóny strelil piaty gól.
Na túto noc nikdy nezabudne. Slovenský hokejista Pavol Regenda, ktorý nastúpil iba na piaty zápas v tejto sezóne NHL, narobil trénerovi vrásky na čele – ale v pozitívnom slova zmysle. Rodák z Michaloviec totiž vsietil svoj prvý hetrik v zámorí a ukázal, že v najlepšej hokejovej lige sveta by sa chcel udržať.
Pohotové dorážky
Jeho tím San Jose Sharks v noci nastúpil proti rozbehnutým bleskom z Tampy, ktorí si pripísali siedmu výhru v rade. Regenda pri prehre svojho tímu 3:7 strelil všetky jeho góly. Prvý padol v 11. minúte, keď sa počas presilovej hry po dobrej práci pred bránou najlepšie zorientoval po strele spoluhráča Liljegrena a dorážkou prekonal brankára Andreja Vasilevského.
„Celú akciu rozbehol Macklin, bola to od neho neuveriteľná prihrávka,“ pochválil Regenda hviezdneho spoluhráča Celebriniho pre NHL.com, no priznal, že mal aj trochu šťastie, že sa k strele vôbec dostal: „Puk išiel od jednej žrde do druhej a vravel som si, 'ó Bože to nepôjde dnu', ale našťastie to bol gól.“ Druhý gól pridal v prostrednej tretine, keď po prečíslení tečoval strelu Liljegrena a hetrik skompletizoval v treťom dejstve pohotovou dorážkou pred bránkou.
Sebakritický Regenda
„Nebál sa chodiť pred bránku a dával z toho góly, čo je určite veľké pozitívum tohto zápasu,“ priznal hlavný tréner Sharks Ryan Warsofsky, no upozornil: „Hetrik je preňho veľká vec, ale ako tím máme na čom pracovať.“