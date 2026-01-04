Keď havarovali, nestratilo hlavu. Osemročné dievčatko u susedov oslavujú za duchaprítomnosť - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Keď havarovali, nestratilo hlavu. Osemročné dievčatko u susedov oslavujú za duchaprítomnosť
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Eva Kristínová.

Len sa zabiť, kričala, keď ju zavrhol. Kontroverzná Eva Kristínová mala šťastie na zázračných ľudí

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 830 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Keď havarovali, nestratilo hlavu. Osemročné dievčatko u susedov oslavujú za duchaprítomnosť

— Foto: hzscr.gov.cz

Malá hrdinka.

Nechýbalo veľa a nový rok sa na cestách u susedov mohol začať veľkým nešťastím. Našťastie, osemročné dievčatko si zachovalo rozvahu aj napriek tomu, že bolo účastníkom havárie. Jeho duchaprítomnosť by mohla byť príkladom aj pre mnohých dospelých.

Ako priblížil policajný hovorca Ján Segsulka, nehoda sa udiala štvrtok krátko po piatej hodine neďaleko českého mesta Bílov. „Vodička vozidla Ford Focus, ktoré išlo v smere do Bílovca, zrejme neprispôsobila rýchlosť stavu cesty, v ľavotočivej zákrute stratila kontrolu nad vozidlom, dostala šmyk a s vozidlom vyšla mimo vozovku,“ uviedol pre Novinky.cz.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/reel/1549320976282135/?locale=cs_CZ

Vodička zostala zaseknutá vo vozidle, ktoré skončilo prevrátené na boku. Našťastie, osemročné dievčatko, ktoré sa s ňou viezlo, po nehode vyliezlo z auta a nezľaklo sa zodpovednosti. „Duchaprítomne použila mobilný telefón, zapla na ňom baterku a zastavila okoloidúce vozidlo, ktorého posádka privolala pomoc,“ opísal hovorca moravskoslezských záchranárov Lukáš Humpl.

Dievčatko s ľahkými zraneniami previezli do Fakultnej nemocnice Ostrava. „58-ročnú ženu museli z vozidla vyslobodiť hasiči a so zraneniami panvy a chrbtice bola letecky transportovaná do tej istej nemocnice, kde bola prijatá v stabilizovanom stave,“ dodali záchranári.

Prečítajte si tiež: FOTO: Čakali sme takmer tridsať rokov. Tunelom Višňové prešli prví vodiči, ušetriť im má 15 minút

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…