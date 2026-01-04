Keď havarovali, nestratilo hlavu. Osemročné dievčatko u susedov oslavujú za duchaprítomnosť
Malá hrdinka.
Nechýbalo veľa a nový rok sa na cestách u susedov mohol začať veľkým nešťastím. Našťastie, osemročné dievčatko si zachovalo rozvahu aj napriek tomu, že bolo účastníkom havárie. Jeho duchaprítomnosť by mohla byť príkladom aj pre mnohých dospelých.
Ako priblížil policajný hovorca Ján Segsulka, nehoda sa udiala štvrtok krátko po piatej hodine neďaleko českého mesta Bílov. „Vodička vozidla Ford Focus, ktoré išlo v smere do Bílovca, zrejme neprispôsobila rýchlosť stavu cesty, v ľavotočivej zákrute stratila kontrolu nad vozidlom, dostala šmyk a s vozidlom vyšla mimo vozovku,“ uviedol pre Novinky.cz.
Vodička zostala zaseknutá vo vozidle, ktoré skončilo prevrátené na boku. Našťastie, osemročné dievčatko, ktoré sa s ňou viezlo, po nehode vyliezlo z auta a nezľaklo sa zodpovednosti. „Duchaprítomne použila mobilný telefón, zapla na ňom baterku a zastavila okoloidúce vozidlo, ktorého posádka privolala pomoc,“ opísal hovorca moravskoslezských záchranárov Lukáš Humpl.
Dievčatko s ľahkými zraneniami previezli do Fakultnej nemocnice Ostrava. „58-ročnú ženu museli z vozidla vyslobodiť hasiči a so zraneniami panvy a chrbtice bola letecky transportovaná do tej istej nemocnice, kde bola prijatá v stabilizovanom stave,“ dodali záchranári.