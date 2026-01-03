Toto zachránilo moje baby. Zuzana Haasová otvorene prehovorila o pekle, ktoré s dcérkami zažila
Zuzana Haasová má pre rodičov dôležitý odkaz.
O ich najväčšom strachu vedeli iba najbližší. Keď si Zuzana Haasová v marci priniesla domov dcérku Johannku, netušila, čo ich ešte čaká. Ako herečka prezradila v rozhovore pre Život, nasledovali dlhé týždne nesúce sa v znamení strachu nielen o ňu, ale aj o jej staršie sestry Romi a Marínu.
Čierny kašeľ
Johannka prišla na svet predčasne 28. januára minulého roka a viac ako mesiac musela stráviť v inkubátore. Patálie sa však neskončili ani po príchode domov. „Keď sme si doniesli Johannku z nemocnice 12. marca domov, najstaršej dcére Romi diagnostikovali lekári čierny kašeľ,“ prehovorila Zuzana pre Život o nebezpečnej situácii. „Vtedy som skoro umrela od strachu,“ priznáva 44-ročná herečka.
Okrem toho, že sa bála o Romi, uvedomovala si, že najväčšie nebezpečenstvo hrozí iba mesačnej Johannke – na túto chorobu umierajú najmä bábätká a ona ešte nemohla byť zaočkovaná, keďže bola príliš maličká. „A v neposlednom rade aj o Marínu. Bol to neskutočný trojnásobný strach,“ konštatovala Zuzana.
Bola to hrôza
Ihneď preto konali a Romi odišla k priateľovi. „Plakala, musela som ju utešiť a zároveň situáciu riešiť, aby sme neohrozili Marínu aj Johannku,“ spomínala herečka na neľahké okamihy, keď pre istotu dezinfikovala celý dom. Situáciu komplikoval aj fakt, že ani lekári, s ktorými všetko konzultovala, s istotou nevedeli, čo si môžu dovoliť dať takému malému bábätku.
Nakoniec sa rozhodli, že ju zaočkujú a nasadili jej antibiotiká. Našťastie sa im ju podarilo ochrániť a nenakazila sa. Nebezpečenstvo ale zažehnané nebolo.