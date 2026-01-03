Toto zachránilo moje baby. Zuzana Haasová otvorene prehovorila o pekle, ktoré s dcérkami zažila - Dobré noviny
Dobré noviny
Toto zachránilo moje baby. Zuzana Haasová otvorene prehovorila o pekle, ktoré s dcérkami zažila
Toto zachránilo moje baby. Zuzana Haasová otvorene prehovorila o pekle, ktoré s dcérkami zažila

— Foto: Instagram @zuzana.haasova

Zuzana Haasová má pre rodičov dôležitý odkaz.

O ich najväčšom strachu vedeli iba najbližší. Keď si Zuzana Haasová v marci priniesla domov dcérku Johannku, netušila, čo ich ešte čaká. Ako herečka prezradila v rozhovore pre Život, nasledovali dlhé týždne nesúce sa v znamení strachu nielen o ňu, ale aj o jej staršie sestry Romi a Marínu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Z U Z A N A H A A S O V Á (@zuzana.haasova)

Čierny kašeľ

Johannka prišla na svet predčasne 28. januára minulého roka a viac ako mesiac musela stráviť v inkubátore. Patálie sa však neskončili ani po príchode domov. „Keď sme si doniesli Johannku z nemocnice 12. marca domov, najstaršej dcére Romi diagnostikovali lekári čierny kašeľ,“ prehovorila Zuzana pre Život o nebezpečnej situácii. „Vtedy som skoro umrela od strachu,“ priznáva 44-ročná herečka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Z U Z A N A H A A S O V Á (@zuzana.haasova)

Okrem toho, že sa bála o Romi, uvedomovala si, že najväčšie nebezpečenstvo hrozí iba mesačnej Johannke – na túto chorobu umierajú najmä bábätká a ona ešte nemohla byť zaočkovaná, keďže bola príliš maličká. „A v neposlednom rade aj o Marínu. Bol to neskutočný trojnásobný strach,“ konštatovala Zuzana.

Bola to hrôza

Ihneď preto konali a Romi odišla k priateľovi. „Plakala, musela som ju utešiť a zároveň situáciu riešiť, aby sme neohrozili Marínu aj Johannku,“ spomínala herečka na neľahké okamihy, keď pre istotu dezinfikovala celý dom. Situáciu komplikoval aj fakt, že ani lekári, s ktorými všetko konzultovala, s istotou nevedeli, čo si môžu dovoliť dať takému malému bábätku.

Zuzana Haasová prehovorila o vzťahu dcérok k ich mladšej sestričke Johannke.
Prečítajte si tiež: FOTO: Prežili kritické obdobie a tešia sa z idylky. Zuzana Haasová ukázala, ako vyzerá pravá láska

Nakoniec sa rozhodli, že ju zaočkujú a nasadili jej antibiotiká. Našťastie sa im ju podarilo ochrániť a nenakazila sa. Nebezpečenstvo ale zažehnané nebolo.

