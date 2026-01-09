Dokáže rozoznať kvalitné cestoviny. S omáčkou podľa Miriam Kalisovej sa špagety zmenia na delikatesu - Dobré noviny
Dobré noviny
Dokáže rozoznať kvalitné cestoviny. S omáčkou podľa Miriam Kalisovej sa špagety zmenia na delikatesu
Dokáže rozoznať kvalitné cestoviny. S omáčkou podľa Miriam Kalisovej sa špagety zmenia na delikatesu

Miriam Kalisová a jej špagety s mäsovými guľkami.
Miriam Kalisová a jej špagety s mäsovými guľkami. — Foto: Instagram/miriam.kalisova

Obľúbená moderátorka miluje cestoviny a má jasno v tom, ako rozoznať tie kvalitné od nekvalitných.

„Keď si predstavím, koľko času by som ušetrila, keby som väčšinu mojich obľúbených receptov nenatáčala, tak by mi z toho vyšlo celkom slušné číslo,“ poznamenala Miriam Kalisová pri príspevku s jedným zo svojich kuchynských výtvorov. K tomu, aby v tom pokračovala, ju však veľmi motivuje pozitívna spätná väzba.

Tie pravé sú len z dvoch prísad

„Čítam vaše správy a pozerám si vaše príbehy, kde ma označujete, že ste varili a piekli podľa mňa. Je to pecka a veľmi sa z toho teším,“ priznala v popise videa. Svojich fanúšikov potešila aj receptom na špagety s mäsovými guličkami v paradajkovej omáčke, ktoré patria k jej obľúbeným.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Miriam Kalisová (@miriam.kalisova)

Obľúbená moderátorka síce miluje cestoviny, no dáva si záležať na tom, aby boli kvalitné. Pred rokmi v Taliansku objavila ich semolinovú verziu a odvtedy na ňu nedá dopustiť. „Vďaka zloženiu semoliny sa nerozvárajú a nelepia. Tak rozoznáte aj kvalitné cestoviny od tých nekvalitných - pravé sa vyrábajú len z vody a múky,“ radí Miriam na Instagrame.

Emma Drobná a jej špagety carbonara.
Prečítajte si tiež: Keď to mľaská, je to správne. Špagety Emmy Drobnej chutia najlepšie, ak nezanedbáte základnú vec

Aj na prípravu jedného zo svojich obľúbených jedál teda použila cestoviny, s ktorými sa jej varí najlepšie. Vyskúšajte si ich uvariť podľa receptu známej moderátorky.

Špagety podľa Miriam Kalisovej

