Chutí aj bez mäsa. Pravoslávni veriaci vítajú svoje Vianoce tradičnou polievkou z kapusty a mletých húb
Na stole nechýbajú ani pirohy či sušené ovocie.
Deň po sviatku Troch kráľov sa pravoslávni veriaci stretávajú na liturgii, aby oslávili Vianoce. Ich štedrá večera je plná pôstnych jedál. Na stole nechýba chlieb s medom, ktoré symbolizujú zdravie, zatiaľ čo fazuľa a hrach, z ktorých sa pripravujú prívarky, majú do domu priniesť hojnosť.
Pirohy, mačanka aj kapustnica
„Na Štedrý večer (teda 6. januára, pozn. red.) je u nás prísny pôst, kedy nejeme mäso, vajíčka, mlieko a dokonca ani rybu. Všetko ostatné máme rovnaké, koledy, radosť aj pupáky,“ vysvetlil pre TVB Brezová pravoslávny kňaz Marek Kundis.
Typickou súčasťou pravoslávnych Vianoc sú aj pirohy na rôzne spôsoby, kapustnica bez mäsa a klobásy, mačanka z húb či sušené ovocie. V domácnostiach so statkom sa z každého jedla odnáša kúsok aj zvieratám do maštale a v niektorých rodinách symbolizuje súdržnosť blízkych reťaz, ktorá obopína stôl.
Tieto dni sa v mnohých rodinách nezaobídu ani bez tradičných vianočných polievok, medzi ktoré patrí aj tá rusínska. Je plná kapusty a húb a hoci v nej nie je žiadne mäso, svojou výraznou chuťou dokáže zasýtiť každého milovníka klasických jedál.