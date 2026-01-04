Nevedel odísť, tak si vybral únikovú neveru. Andy Kraus našiel šťastie pri Janke, ktorá ho neudupe - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Nevedel odísť, tak si vybral únikovú neveru. Andy Kraus našiel šťastie pri Janke, ktorá ho neudupe
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Knechtová.

Stalker prespával v pivnici a čakal ju pred bytom. Katka Knechtová našla najväčšie šťastie v bode nula

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

SLEDUJE NÁS 206 825 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Nevedel odísť, tak si vybral únikovú neveru. Andy Kraus našiel šťastie pri Janke, ktorá ho neudupe

Andy Kraus v seriáli Susedia / V súčasnosti
Andy Kraus v seriáli Susedia / V súčasnosti — Foto: Promo fotografie TV Markíza (Susedia); Reprofoto Europa 2 - BEKIMOVO HORÚCE KRESLO

Bol som slabý na to povedať na rovinu, že som nešťastný, priznal.

„Moja rodina je moja psychohygiena,“ hovorí dnes Andy Kraus, ktorý po rokoch otvorene priznáva, že si prešiel temným obdobím. V časoch, keď sa cítil uväznený vo vlastných pocitoch, sa rozhodol pre únikovú neveru – krok, ktorý mal zmierniť jeho vnútorné trápenie, no zároveň tým zranil ľudí, ktorých miluje. Dnes už vie, že to bola chyba, no práve vďaka nej našiel cestu k šťastiu po boku Janky a rodiny, s ktorou sa učí žiť lásku a úprimnosť bez pretvárky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andy Kraus (@andykraus.official)

Obetovala kariéru

Herec sa narodil v Bojniciach, ale už v piatich rokoch sa presťahoval s rodičmi do Bratislavy. „Nepamätám si svojho otca v žiadnej veselej, hravej situácii. Chodil unavený z práce, spal, pozeral televíziu. Humor doma nebol,“ spomínal pre Nový Čas na neľahké detstvo. Keď mal 14 rokov, rodičia sa rozviedli a Andy si vtedy povedal, že keď raz bude otcom, chce byť prítomný a bude pri deťoch naplno.

Peter Marcin v mladosti / Peter Marcin s kolegyňou Zuzanou Tlučkovou
Prečítajte si tiež: Aby vyžili, čistil záchody vo vlakoch. Peter Marcin s Ľubkou prežili aj kruté časy s dvojplatničkou a švábmi

Šťastie našiel pri manželke Daniele, s ktorou vychovával dcéru a syna a ktorá pre rodinu obetovala aj svoju kariéru IT špecialistky v bankovníctve. „Bavilo ma to, lenže prišli deti a musela som sa v dobrom zmysle slova obetovať. Urobila som to rada, aj keď niekedy mi príde ľúto, keď si pomyslím, koľko som sa na škole nadrela a nič z toho,“ vravela pre PLUS 7 DNÍ v časoch, keď sa zdalo, že ako rodina nemôžu byť šťastnejší. Andy Kraus až s odstupom času priznal a sypal si popol na hlavu, že sa v manželstve správal úplne inak, ako sa v skutočnosti cítil.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Andy Kraus (@andykraus.official)

Úniková nevera

Dialo sa to postupne. Rozmýšľal som nad odchodom dlhšie, ale deti boli malé. Až to dospelo do štádia, že som sa už musel často pretvarovať,“ povedal otvorene pre Nový Čas o období, keď v manželstve vyhorel. „Jednoducho som dospel do štádia, keď som si uvedomil, že sa budem trápiť, ak v tom vzťahu zostanem,“ vravel. Vnútorne sa trápil a nedopadlo by to s ním vraj dobre, pretože psychika silno ovplyvňovala aj jeho fyzické zdravie. „Musel som z toho vzťahu jednoducho odísť. Uznávam, nevybral som si najlepší spôsob,“ povedal otvorene o časoch, keď si začal s mladou herečkou.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 3
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…