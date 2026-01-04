Nevedel odísť, tak si vybral únikovú neveru. Andy Kraus našiel šťastie pri Janke, ktorá ho neudupe
Bol som slabý na to povedať na rovinu, že som nešťastný, priznal.
„Moja rodina je moja psychohygiena,“ hovorí dnes Andy Kraus, ktorý po rokoch otvorene priznáva, že si prešiel temným obdobím. V časoch, keď sa cítil uväznený vo vlastných pocitoch, sa rozhodol pre únikovú neveru – krok, ktorý mal zmierniť jeho vnútorné trápenie, no zároveň tým zranil ľudí, ktorých miluje. Dnes už vie, že to bola chyba, no práve vďaka nej našiel cestu k šťastiu po boku Janky a rodiny, s ktorou sa učí žiť lásku a úprimnosť bez pretvárky.
Obetovala kariéru
Herec sa narodil v Bojniciach, ale už v piatich rokoch sa presťahoval s rodičmi do Bratislavy. „Nepamätám si svojho otca v žiadnej veselej, hravej situácii. Chodil unavený z práce, spal, pozeral televíziu. Humor doma nebol,“ spomínal pre Nový Čas na neľahké detstvo. Keď mal 14 rokov, rodičia sa rozviedli a Andy si vtedy povedal, že keď raz bude otcom, chce byť prítomný a bude pri deťoch naplno.
Šťastie našiel pri manželke Daniele, s ktorou vychovával dcéru a syna a ktorá pre rodinu obetovala aj svoju kariéru IT špecialistky v bankovníctve. „Bavilo ma to, lenže prišli deti a musela som sa v dobrom zmysle slova obetovať. Urobila som to rada, aj keď niekedy mi príde ľúto, keď si pomyslím, koľko som sa na škole nadrela a nič z toho,“ vravela pre PLUS 7 DNÍ v časoch, keď sa zdalo, že ako rodina nemôžu byť šťastnejší. Andy Kraus až s odstupom času priznal a sypal si popol na hlavu, že sa v manželstve správal úplne inak, ako sa v skutočnosti cítil.
Úniková nevera
„Dialo sa to postupne. Rozmýšľal som nad odchodom dlhšie, ale deti boli malé. Až to dospelo do štádia, že som sa už musel často pretvarovať,“ povedal otvorene pre Nový Čas o období, keď v manželstve vyhorel. „Jednoducho som dospel do štádia, keď som si uvedomil, že sa budem trápiť, ak v tom vzťahu zostanem,“ vravel. Vnútorne sa trápil a nedopadlo by to s ním vraj dobre, pretože psychika silno ovplyvňovala aj jeho fyzické zdravie. „Musel som z toho vzťahu jednoducho odísť. Uznávam, nevybral som si najlepší spôsob,“ povedal otvorene o časoch, keď si začal s mladou herečkou.