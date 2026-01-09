Otec ju zbožňoval a občas aj uprednostňoval. Táto dievčina chcela, aby sa o nej písalo po celom svete
Známu Slovenku dnes na ulici objímajú úplne cudzí ľudia.
Medzi svojimi štyrmi bratmi bola odmalička princeznou. Otec ju zbožňoval a keďže jej rodičia boli chatári, celé detstvo prežila v horách. Na herectvo síce dievčinu z fotografie neprijali, no keď mala 20 rokov, prihlásila sa na konkurz do prešovského divadla, kde sa od kolegov postupne naučila všetko potrebné. To, že bola takto „hodená rovno do vody“, bolo podľa nej tou najlepšou školou a dnes je na divadelných doskách a televíznych obrazovkách stálicou.