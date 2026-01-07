Z trosiek lietadla vyliezol po svojich. Jediný preživší tragickej havárie sedel na zázračnom mieste - Dobré noviny
Z trosiek lietadla vyliezol po svojich. Jediný preživší tragickej havárie sedel na zázračnom mieste
Z trosiek lietadla vyliezol po svojich. Jediný preživší tragickej havárie sedel na zázračnom mieste

Preživší Vishwash Kumar Ramesh.
Preživší Vishwash Kumar Ramesh. — Foto: Reprofoto YouTube - Hindustan Times

Letecký inšpektor nerozumie, ako sa mužovi podarilo prežiť.

Keď sa v Indii v júni minulého roka zrútilo lietadlo Boeing 787-8 Dreamliner spoločnosti Air India smerujúce do Londýna, médiá informovali, že z 242 cestujúcich neprežil nikto. Krátko po tom ale začalo na sociálnych sieťach kolovať video, ktoré sa nedá nazvať inak ako zázrakom. Na záberoch bolo vidieť, ako z ruín lietadla kráča muž v zakrvavenej košeli.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa The Hindu (@the_hindu)

Navštívil rodinu

Ako uviedol portál Hindustan Times, jediným preživším po tragickej nehode bol Brit indického pôvodu. „Tridsať sekúnd po štarte zaznel hlasný zvuk a potom lietadlo spadlo. Všetko sa to stalo veľmi rýchlo,“ povedal pre médiá 40-ročný Vishwash Kumar Ramesh, ktorý opísal moment, keď sa lietadlo krátko po štarte zrútilo do internátnej budovy lekárskeho kolégia. Na palube bolo 242 osôb (230 cestujúcich a 12 členov posádky), z ktorých 241 zahynulo. Tragédia si vyžiadala aj mnohé obete na zemi—celkovo najmenej 269 mŕtvych a desiatky zranených.

Explózia po tom, čo druhé lietadlo narazilo do Južnej veže / Preživší Pasquale Buzzelli
Prečítajte si tiež: Na troskách Dvojičiek sedel ako kráľ. Zázračný muž prežil pád z 22. poschodia, lebo surfoval na kuse betónu

Vishwash uviedol, že spolu s bratom navštívil rodinu v Indii a spoločne sa vracali do Spojeného kráľovstva. Jeho brat Ajay sedel na inom mieste a nehodu neprežil, 93-ročný Ramesh mal obrovské šťastie v nešťastí. Lekári po nehode pre CNN uviedli, že jeho stav nie je kritický a že z nemocnice by ho mali prepustiť v priebehu niekoľkých dní.

Zázračné sedadlo

„Na snímkach je vidieť určité krvácanie, ale jeho zranenia nie sú vážne. Cíti sa dobre a je pod prísnym dohľadom,“ uviedol vtedy vedúci chirurgického oddelenia v občianskej nemocnici v Ahmedabáde Rajnish Patel. Indické médiá zverejnili aj fotografiu Rameshovho palubného lístka, z ktorého vyplýva, že v lietadle sedel na mieste, ktoré mu pravdepodobne zachránilo život.

