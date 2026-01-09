Novinka pri priezviskách vyrieši Slovákom nejeden konflikt a prináša rovnosť. Zmena platí od januára
Od začiatku roka 2026 platí na Slovensku zmena, ktorá mnohým rodičom uľahčí život.
Novela zákona o mene a priezvisku prináša možnosť, aby dieťa malo dve priezviská aj v prípade, že obaja rodičia sú slovenskými občanmi. Doteraz to bolo možné len v prípade, ak bol jeden z rodičov cudzincom. Novela tak prináša viac rovnosti aj praktických výhod.
Aj slovenské deti
Po novom budú môcť mať dve priezviská aj deti, ktorých obaja rodičia sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Umožňuje to novela zákona o mene a priezvisku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2026. Jej cieľom bolo zrovnoprávniť postavenie rodičov – či už ide o dvojicu slovenských občanov, alebo rodičov, z ktorých jeden má cudzie štátne občianstvo.
Zmena tak odstraňuje dlhoročnú nerovnosť medzi rodičmi – slovenskými občanmi a rodičmi s iným štátnym občianstvom. Novela preto myslí aj na deti narodené mimo manželstva či na rodiny, kde má jeden z rodičov dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Rodičia sa totiž stretávali s problémami pri cestovaní do zahraničia, alebo pri návšteve lekára či lekárky, vzdelávacích inštitúcií (zápis do školy či škôlky) či úradov. „Pri ne-manželoch rodičoch má dieťa priezvisko len jedného z nich (a nemusí to byť práve ten rodič, ktorý sa o dieťa stará), to isté sa týka aj iných prípadov, napr. rozvodu, dieťaťa z predchádzajúceho vzťahu či manželstva, dieťaťa žijúceho s jedným rodičom (ak má tento rodič iné priezvisko) a podobne," uviedol portál najmama.sk.
Rodičia sa môžu dohodnúť
Po novom sa budú môcť rodičia dohodnúť na určení najviac dvoch priezvisk, a to z priezvisk, ktoré sami používajú v čase uzavretia dohody.
Nová úprava tak prináša viac flexibility, rešpektu k rôznorodosti rodín a zároveň zjednoduší každodenný život mnohým rodičom a – v neposlednom rade – aj deťom.