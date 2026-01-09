Novinka pri priezviskách vyrieši Slovákom nejeden konflikt a prináša rovnosť. Zmena platí od januára - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Novinka pri priezviskách vyrieši Slovákom nejeden konflikt a prináša rovnosť. Zmena platí od januára
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Antónia Lišková.

Za čestného Taliana vďačila svokrovcom. Antónii Liškovej partner daroval luxus bezstarostnosti

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Ema Müller našla šťastie pri "Amourovi".

Pravdu o otcovi sa dozvedela od nesprávnych ľudí. Ema Müller je osem rokov s mužom, ktorého volá Amour

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

SLEDUJE NÁS 206 810 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Novinka pri priezviskách vyrieši Slovákom nejeden konflikt a prináša rovnosť. Zmena platí od januára

Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Pixabay, Caleb Oquendo

Od začiatku roka 2026 platí na Slovensku zmena, ktorá mnohým rodičom uľahčí život.

Novela zákona o mene a priezvisku prináša možnosť, aby dieťa malo dve priezviská aj v prípade, že obaja rodičia sú slovenskými občanmi. Doteraz to bolo možné len v prípade, ak bol jeden z rodičov cudzincom. Novela tak prináša viac rovnosti aj praktických výhod.

Prvá Trenčanka tohto roku.
Prečítajte si tiež: Toto sú prvé bábätká roku 2026. Pri narodení prvej Trenčianky bola aj špeciálna rodinná podpora

Aj slovenské deti

Po novom budú môcť mať dve priezviská aj deti, ktorých obaja rodičia sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky. Umožňuje to novela zákona o mene a priezvisku, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2026. Jej cieľom bolo zrovnoprávniť postavenie rodičov – či už ide o dvojicu slovenských občanov, alebo rodičov, z ktorých jeden má cudzie štátne občianstvo.

Zmena tak odstraňuje dlhoročnú nerovnosť medzi rodičmi – slovenskými občanmi a rodičmi s iným štátnym občianstvom. Novela preto myslí aj na deti narodené mimo manželstva či na rodiny, kde má jeden z rodičov dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Rodičia sa totiž stretávali s problémami pri cestovaní do zahraničia, alebo pri návšteve lekára či lekárky, vzdelávacích inštitúcií (zápis do školy či škôlky) či úradov. „Pri ne-manželoch rodičoch má dieťa priezvisko len jedného z nich (a nemusí to byť práve ten rodič, ktorý sa o dieťa stará), to isté sa týka aj iných prípadov, napr. rozvodu, dieťaťa z predchádzajúceho vzťahu či manželstva, dieťaťa žijúceho s jedným rodičom (ak má tento rodič iné priezvisko) a podobne," uviedol portál najmama.sk.

Ilustračný obrázok. Foto: Pexels: Cottonbro Studio

Rodičia sa môžu dohodnúť

Po novom sa budú môcť rodičia dohodnúť na určení najviac dvoch priezvisk, a to z priezvisk, ktoré sami používajú v čase uzavretia dohody. 

Nová úprava tak prináša viac flexibility, rešpektu k rôznorodosti rodín a zároveň zjednoduší každodenný život mnohým rodičom a – v neposlednom rade – aj deťom.

Prečítajte si tiež: Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Čo ak sa rodičia nedohodnú?

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…