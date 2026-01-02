Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár
Milan bol jediný človek, ktorý za to stál, vravela pani Magda.
„Tá, ktorá nosila v živote nohavice, aby ho uniesla. Naučila sa plakať aj suchými očami. Neprestala sa pritom smiať.“ Takýmito slovami opísal slovenský kňaz a spisovateľ Karol Lovaš jedinečnú ženu, manželku básnika Milana Rúfusa – pani Magdu Rúfusovú, ktorá navždy odišla vo veku 91 rokov. Etnologička a dramaturgička svoj život zasvätila nielen umeniu, ale najmä starostlivosti o chorú dcéru Zuzku, ktorú ani v tých najhorších časoch neukryli pred svetom.
S dlháňom vo výťahu
Vyrastala v Žiline, v katolíckej rodine ako jediné dieťa svojich rodičov. Magdu odjakživa bavil folklór, študovala etnografiu a popri vysokej škole ako tanečníčka Lúčnice precestovala kus sveta. Milana Rúfusa spoznala až na konci štúdia, keď písala diplomovú prácu a jeden deň meškala na vyučovanie. „Na filozofickej fakulte bol vrátnik, ktorý mal svoju búdku a kontroloval nás. Vtedy študenti nemohli používať výťah a on na to dozeral. V jeden deň som meškala a zbadala som, že pri výťahu stojí vysoký pán. Jedným okom som pozrela na vrátnika, či toho pána môžem poprosiť, aby ma zviezol vo výťahu. Dovolil mi to, a tak som sa toho dlháňa spýtala, že idem neskoro a či by ma tým výťahom nezviezol,“ spomínala v rozhovore pre Postoj na prvé stretnutie s „dlháňom“, ktorého nespoznala.
„Keď sa zavreli dvere výťahu, spolužiaci sa ma spýtali, či viem, s kým som sa viezla. Netušila som, až keď mi povedali jeho meno, pochopila som. V tom čase mu totiž vyšla práve prvá zbierka Až dozrieme, celý ročník vtedy nabehol do Mladých liet a zbierku sme vykúpili. To bolo moje prvé stretnutie s Milanom Rúfusom,“ smiala sa pani Magda. Chodenie s básnikom vraj bolo také, aké si len ľudia dokážu predstaviť – romantické a hlboké. Prijatie od budúcich svokrovcov však nebolo až také vrúcne.
Mal si zobrať Hanku
„Moja budúca svokra, keď som prišla na Liptov, mi aj otvorene povedala: ‚My sme si vždy mysleli, že Milan si vezme tú Hanku.‘ No, veľmi ma posilnili na duchu,“ spomínala. Magda sa však nedala zlomiť a keď ju v jeden pondelok Milan Rúfus požiadal o ruku, v sobotu už stáli na úrade. Vtedy ani len netušili, že ako manželia prežijú najväčšiu skúšku.