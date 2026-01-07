Na konkurze ju zbadali a vybuchli smiechom. Vianoce šalala Linde otvorili dvere, oporou jej bol doktor Iľko - Dobré noviny
Na konkurze ju zbadali a vybuchli smiechom. Vianoce šalala Linde otvorili dvere, oporou jej bol doktor Iľko
Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Na konkurze ju zbadali a vybuchli smiechom. Vianoce šalala Linde otvorili dvere, oporou jej bol doktor Iľko

Linda Wagnerová.
Linda Wagnerová. — Foto: Youtube/marek786 - Vianoce Sa-la-la, Instagram/bodka.sk

Hviezda legendárneho spotu sa dnes živí tým, čo ju napĺňa.

„Vianoce šalala, nepípa mobil, som zúfalá.“ Melódia tejto nestarnúcej reklamy znie ľuďom v ušiach už neuveriteľných 17 rokov a zdá sa, že sa z nej stala skutočná legenda. Jej hlavná hviezda, Linda Wagnerová, pritom nikdy nemala pocit, že by ju na ulici začali spoznávať neznámi ľudia, no na natáčanie dodnes spomína s úsmevom na tvári.

Roky sa venovala matematike

„Som bratislavské dieťa, aj starí rodičia sú z Bratislavy, takže som nezažila to dedinské detstvo. Ja keď vidím kravu, je to pre mňa sviatok a mám pocit, že som v ZOO,“ smiala sa Linda v rozhovore pre Vidadu TV a prezradila tiež, že ako malá trávila oveľa viacej voľného času v knižniciach a v divadlách ako v prírode.

Z tohto obdobia si najviac pamätá prázdniny strávené na kúpalisku na Tehelnom poli. Hoci študovala na matematickom gymnáziu a neskôr pokračovala na fakulte matematiky, fyziky a informatiky, postupne si uvedomila, že práca v tomto odbore nebude jej šálkou kávy. Prihlásila sa preto na Vysokú školu múzických umení, kde sa začala venovať produkcii.

Linda Wagnerová.
Prečítajte si tiež: Vianoce šalala, spievalo s ňou celé Slovensko. Dievča zo slávnej reklamy si dnes naplno užíva materstvo

Reklama jej otvorila nové dvere

„Počas toho som veľa pracovala ako produkčná a občas sa mi stalo, že som sa potom aj niekde objavila. Bolo to strašne vtipné, bola som skôr chalanský typ, neprišla som tam namaľovaná, v sukni alebo niečo také. Kamoš mi len neskôr zavolal, že mám prísť aj na druhé kolo, ale potrebovali by, aby som bola taká nežnejšia. Doteraz si pamätám, že som išla ku kamoške, požičala som si taký ružový kabátik a prišla som tam v tom. Keď ma zbadali, totálne vybuchli, lebo im to bolo vtipné,“ zaspomínala si na natáčanie legendárnej reklamy, ktorá však nie je jedinou v jej portfóliu.

