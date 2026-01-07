Na konkurze ju zbadali a vybuchli smiechom. Vianoce šalala Linde otvorili dvere, oporou jej bol doktor Iľko
Hviezda legendárneho spotu sa dnes živí tým, čo ju napĺňa.
„Vianoce šalala, nepípa mobil, som zúfalá.“ Melódia tejto nestarnúcej reklamy znie ľuďom v ušiach už neuveriteľných 17 rokov a zdá sa, že sa z nej stala skutočná legenda. Jej hlavná hviezda, Linda Wagnerová, pritom nikdy nemala pocit, že by ju na ulici začali spoznávať neznámi ľudia, no na natáčanie dodnes spomína s úsmevom na tvári.
Roky sa venovala matematike
„Som bratislavské dieťa, aj starí rodičia sú z Bratislavy, takže som nezažila to dedinské detstvo. Ja keď vidím kravu, je to pre mňa sviatok a mám pocit, že som v ZOO,“ smiala sa Linda v rozhovore pre Vidadu TV a prezradila tiež, že ako malá trávila oveľa viacej voľného času v knižniciach a v divadlách ako v prírode.
Z tohto obdobia si najviac pamätá prázdniny strávené na kúpalisku na Tehelnom poli. Hoci študovala na matematickom gymnáziu a neskôr pokračovala na fakulte matematiky, fyziky a informatiky, postupne si uvedomila, že práca v tomto odbore nebude jej šálkou kávy. Prihlásila sa preto na Vysokú školu múzických umení, kde sa začala venovať produkcii.
Reklama jej otvorila nové dvere
„Počas toho som veľa pracovala ako produkčná a občas sa mi stalo, že som sa potom aj niekde objavila. Bolo to strašne vtipné, bola som skôr chalanský typ, neprišla som tam namaľovaná, v sukni alebo niečo také. Kamoš mi len neskôr zavolal, že mám prísť aj na druhé kolo, ale potrebovali by, aby som bola taká nežnejšia. Doteraz si pamätám, že som išla ku kamoške, požičala som si taký ružový kabátik a prišla som tam v tom. Keď ma zbadali, totálne vybuchli, lebo im to bolo vtipné,“ zaspomínala si na natáčanie legendárnej reklamy, ktorá však nie je jedinou v jej portfóliu.