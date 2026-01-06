Ženám ubližoval, hoci nechcel. Peter Nádasdi našiel šťastie až pri učiteľke klavíra, ktorá ho zmenila - Dobré noviny
Ženám ubližoval, hoci nechcel. Peter Nádasdi našiel šťastie až pri učiteľke klavíra, ktorá ho zmenila
Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Jaro Filip / Dorota Nvotová

Nemanželskú dcéru spoznal až rok pred smrťou. Jaro Filip nebol typickým manželom ani otcom

Robo Beňo a Ivana Christová.

Keď jeho dcéru dobodal šialenec, všetko nechal tak. Robo Beňo bol chlap, ktorý ženy nosil na rukách

Ženám ubližoval, hoci nechcel. Peter Nádasdi našiel šťastie až pri učiteľke klavíra, ktorá ho zmenila

Peter Nádasdi v seriáli Sľub a Pán profesor.
Peter Nádasdi v seriáli Sľub a Pán profesor. — Foto: Promo fotografie TV Markíza ( Peter Žákovič)

Pre seriálovú rolu ho vraj ešte nikto na ulici nezbil.

Slovenský Jim Carrey. Takto hovoria Slováci o hercovi Petrovi Nádasdim, ktorého v súčasnosti poznajú ako pomstychtivého Milana Roháča z populárneho seriálu Sľub. Zatiaľ čo na obrazovke robí žene zo života peklo, v skutočnosti je oddaným otcom dvoch detí, citlivým mužom, ktorý si ešte aj po nakrúcaní pýta ospravedlnenie od svojich kolegov, a milujúcim manželom. Svoju životnú partnerku Alžbetku stretol po veľmi komplikovaných vzťahoch, v ktorých vraj ubližoval, aj keď nechcel.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/fanklubpetranadasdiho/posts/pfbid0WpGUHSJx9mYQNxxvpmdyTTnRyQXmQ7eE5Rm3q54x4YT5cxuHHZKgeAD5pJRFo6Cul

Huba ako druhý otec

Narodil sa v Kráľovskom Chlmelci, na úplnom východe Slovenska, do skromnej maďarskej rodiny učiteľov, ktorí boli svojmu zamestnaniu verní viac ako 30 rokov. „Mama viedla divadelný krúžok a otec tanečný súbor. Samozrejme, venoval som sa obidvom (smiech). Zúčastnil som sa niekedy aj vyhral pár recitačných súťaží. Keď som sa dostal na VŠMU, rodičia, na rozdiel odo mňa, sa z toho veľmi tešili,“ spomínal v rozhovore pre Plusku Peter Nádasdi, ktorý sa na herectvo vôbec netešil, pretože práve vtedy dostal ponuku hrať prvú ligu vo futbale za Trebišov. Nakoniec si ale vybral Bratislavu, kde sa v jednom ročníku stretol s Lukášom Latinákom, Jurajom Kemkom, Mariánom Miezgom, Robom Jakabom a Vladom Kobielskym.

Vladimír Kobielsky, Juraj Kemka, Marián Miezga, Juraj Jakab a Lukáš Latinák / Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou
Prečítajte si tiež: Budúcu manželku stretol, keď Latinák priniesol slaninu. Internátna láska Vladimíra Kobielskeho trvá dodnes

„Pamätám si, že som povedal pánu Hubovi pri predstavovaní, že dúfam, že ma táto škola nesklame. A on mi na to odvetil s úsmevom, že sa bude snažiť. Neskôr sa stal mojím mentorom a ‚druhým otcom‘,“ spomínal Nádasdi, ktorého Martin Huba aj pedagogička Milka Vášáryová veľmi obdivovali. Oceňovali najmä jeho východniarsky temperament.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=988838122647018&set=a.211118140419024

Nezamestnaný

„Pozrite sa na ten temperament! Toto musíte zo seba dostať, takto musíte cez rolu prejsť,“ hovorili aj ostatným študentom. Petrovi spolužiaci ostali herectvu verní aj po škole, no on si zbalil svoje veci a sadol na vlak smer Chlmec. Mohol ostať so spolužiakmi, ísť s nimi aj na vojenčinu a rozbehnúť to tam, ale nespravil to. „Ostať pre mňa neprichádzalo do úvahy,“ priznával po rokoch pre Hospodárske noviny herec, ktorý žil svoj život a ten nemal s herectvom nič spoločné.

