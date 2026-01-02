Zachránil ľudí, ktorí horeli od hlavy po päty. Požiar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku má hrdinu
Svedkovia pre miestne médiá uviedli, ako vznikol ničivý požiar.
„Oheň! Oheň! Oheň!“ kričali ľudia a 19-ročný Alex si myslel, že ide o vtip. O niekoľko sekúnd neskôr sa však smiech zmenil na hrôzu. Z podzemného baru v známom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana sa začal valiť hustý čierny dym a vzápätí vzbĺkli plamene, ktoré uväznili stovky ľudí oslavujúcich Silvestra. Ako informovala stanica BBC, v chaose, panike a dave ľudí, ktorí bojovali o holý život, sa však našiel aj jeden dôležitý hrdina.
Absolútny chaos
Do baru Le Constellation prišli mladí ľudia aj turisti z rôznych krajín osláviť príchod Nového roka. Hudba hrala naplno, šampanské tieklo prúdom a nikto netušil, že pár minút po polnoci sa miesto radosti zmení na smrteľnú pascu. Požiar, ktorý sa podľa svedkov začal v suteréne podniku, sa šíril neuveriteľnou rýchlosťou. Úzke schodisko sa okamžite zaplnilo ľuďmi a mnohí zostali uväznení bez možnosti úniku.
„Bol to absolútny chaos. Ľudia boli strašne popálení. Nikto nevedel, čo sa deje,“ uviedol 19-ročný Alex miestnym médiám. Keď so svojím kamarátom Nathanom počul, ako niekto kričí „oheň“, mysleli si, že ide o vtip. „Potom sa zrazu objavil obrovský čierny oblak dymu a už sa nedalo dýchať,“ pokračoval Alex, ktorý s kamarátom uviazli v tlačenici na úzkom schodisku. Vtedy sa rozhodli konať. Presunuli stôl, aby sa aspoň na chvíľu ochránili pred plameňmi, a následne ním rozbili okno, cez ktoré sa im podarilo dostať von.
18-ročný hrdina
„Videli sme ľudí horieť zaživa. Stratil som topánky, kabát, všetko, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že žijem,“ povedal Alex médiám so slzami v očiach a dodal, že sa modlí za všetkých, ktorí takýto osud nemali. Mnohí prežili vďaka mladému mužovi, ktorého médiá označujú za hrdinu.