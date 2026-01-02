Zachránil ľudí, ktorí horeli od hlavy po päty. Požiar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku má hrdinu - Dobré noviny
Zachránil ľudí, ktorí horeli od hlavy po päty. Požiar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku má hrdinu
Zachránil ľudí, ktorí horeli od hlavy po päty. Požiar vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku má hrdinu

Zábery z Crans-Montana.
Zábery z Crans-Montana. — Foto: Reprofoto YouTube - SkyNews

Svedkovia pre miestne médiá uviedli, ako vznikol ničivý požiar.

„Oheň! Oheň! Oheň!“ kričali ľudia a 19-ročný Alex si myslel, že ide o vtip. O niekoľko sekúnd neskôr sa však smiech zmenil na hrôzu. Z podzemného baru v známom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana sa začal valiť hustý čierny dym a vzápätí vzbĺkli plamene, ktoré uväznili stovky ľudí oslavujúcich Silvestra. Ako informovala stanica BBC, v chaose, panike a dave ľudí, ktorí bojovali o holý život, sa však našiel aj jeden dôležitý hrdina.

Absolútny chaos

Do baru Le Constellation prišli mladí ľudia aj turisti z rôznych krajín osláviť príchod Nového roka. Hudba hrala naplno, šampanské tieklo prúdom a nikto netušil, že pár minút po polnoci sa miesto radosti zmení na smrteľnú pascu. Požiar, ktorý sa podľa svedkov začal v suteréne podniku, sa šíril neuveriteľnou rýchlosťou. Úzke schodisko sa okamžite zaplnilo ľuďmi a mnohí zostali uväznení bez možnosti úniku.

Prečítajte si tiež: VIDEO: Predavač ovocia zo Sydney odzbrojil strelca holými rukami. Ahmedovi vzdal hold aj premiér

„Bol to absolútny chaos. Ľudia boli strašne popálení. Nikto nevedel, čo sa deje,“ uviedol 19-ročný Alex miestnym médiám. Keď so svojím kamarátom Nathanom počul, ako niekto kričí „oheň“, mysleli si, že ide o vtip. „Potom sa zrazu objavil obrovský čierny oblak dymu a už sa nedalo dýchať,“ pokračoval Alex, ktorý s kamarátom uviazli v tlačenici na úzkom schodisku. Vtedy sa rozhodli konať. Presunuli stôl, aby sa aspoň na chvíľu ochránili pred plameňmi, a následne ním rozbili okno, cez ktoré sa im podarilo dostať von.

18-ročný hrdina

„Videli sme ľudí horieť zaživa. Stratil som topánky, kabát, všetko, ale to nie je dôležité. Dôležité je, že žijem,“ povedal Alex médiám so slzami v očiach a dodal, že sa modlí za všetkých, ktorí takýto osud nemali. Mnohí prežili vďaka mladému mužovi, ktorého médiá označujú za hrdinu.

