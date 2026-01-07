Na moment, keď ochránil Jacksona, nikdy nezabudol. Najslávnejší český bodyguard práci obetoval aj zdravie - Dobré noviny
Dobré noviny
Na moment, keď ochránil Jacksona, nikdy nezabudol. Najslávnejší český bodyguard práci obetoval aj zdravie
Na moment, keď ochránil Jacksona, nikdy nezabudol. Najslávnejší český bodyguard práci obetoval aj zdravie

vľavo Zahradník pri rozhovore pre CNN Prima News, vpravo s Lady Gaga
vľavo Zahradník pri rozhovore pre CNN Prima News, vpravo s Lady Gaga — Foto: Reprofoto CNN Prima News, www.vip.cz

George Michael bol vraj arogantný, Madonna sa chcela skrývať.

Svoju prácu miloval a za klientov bol pripravený položiť aj život. Možno práve preto sa najslávnejší český bodyguard Zdeněk Zahradník postupne prepracoval vo svojom remesle do svetovej špičky a roky sa staral o tie najväčšie hviezdy. Medzi jeho klientov patrili Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, ktorý mal najšpeciálnejšie požiadavky, Mick Jagger či zosnulý líder skupiny WHAM! George Michael, ktorý zasa patril k tým najmĺkvejším klientom, o akých sa kedy staral.

Foto: reprofoto CNN Prima News

Zdeněk Zahradník zomrel v máji minulého roka. Osudnou sa mu podľa slov jeho priateľky Jany stala práve práca, ktorou bol doslova posadnutý. Mal však na to pádny dôvod. Mnohé hviezdy, s ktorými spolupracoval, by totiž bez neho neurobili ani krok.

Pavel Batel a Jean-Claude Van Damme.
Prečítajte si tiež: Bruce Willis bol priateľský, Johnny Depp ho neznášal. Pavel z Bratislavy bol bodyguardom slávnych

Nekompromisný, ale slušný

„Bol nekompromisný, nedala sa z neho vytiahnuť žiadna informácia, ale vždy sa správal slušne. Stretávali sme sa takmer nepretržite a obe strany sme sa nielen rešpektovali, ale ani sme si nekazili navzájom prácu. A ono to fantasticky fungovalo,“ poznamenal pre český Blesk za tím jeho fotografov David Kundrát.

S Johnom Bon Jovim
S Johnom Bon Jovim Foto: www.vip.cz

A práve preto ho zrejme oslovovali celé zástupy hviezd, ktoré i ostrieľaného muža neraz prekvapili – niektoré svojou skromnosťou, iné zvláštnymi požiadavkami, ktoré naňho vybalili. Na viaceré z nich si Zahradník už pred časom zaspomínal.

Čudné maniere hviezd

Najviac ho prekvapil zosnulý spevák a tvár kapely WHAM. George Michael vraj počas dlhej cesty autom do Drážďan nepovedal ani slovo.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

