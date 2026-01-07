Na moment, keď ochránil Jacksona, nikdy nezabudol. Najslávnejší český bodyguard práci obetoval aj zdravie
George Michael bol vraj arogantný, Madonna sa chcela skrývať.
Svoju prácu miloval a za klientov bol pripravený položiť aj život. Možno práve preto sa najslávnejší český bodyguard Zdeněk Zahradník postupne prepracoval vo svojom remesle do svetovej špičky a roky sa staral o tie najväčšie hviezdy. Medzi jeho klientov patrili Madonna, Michael Jackson, Paul McCartney, ktorý mal najšpeciálnejšie požiadavky, Mick Jagger či zosnulý líder skupiny WHAM! George Michael, ktorý zasa patril k tým najmĺkvejším klientom, o akých sa kedy staral.
Zdeněk Zahradník zomrel v máji minulého roka. Osudnou sa mu podľa slov jeho priateľky Jany stala práve práca, ktorou bol doslova posadnutý. Mal však na to pádny dôvod. Mnohé hviezdy, s ktorými spolupracoval, by totiž bez neho neurobili ani krok.
Nekompromisný, ale slušný
„Bol nekompromisný, nedala sa z neho vytiahnuť žiadna informácia, ale vždy sa správal slušne. Stretávali sme sa takmer nepretržite a obe strany sme sa nielen rešpektovali, ale ani sme si nekazili navzájom prácu. A ono to fantasticky fungovalo,“ poznamenal pre český Blesk za tím jeho fotografov David Kundrát.
A práve preto ho zrejme oslovovali celé zástupy hviezd, ktoré i ostrieľaného muža neraz prekvapili – niektoré svojou skromnosťou, iné zvláštnymi požiadavkami, ktoré naňho vybalili. Na viaceré z nich si Zahradník už pred časom zaspomínal.
Čudné maniere hviezd
Najviac ho prekvapil zosnulý spevák a tvár kapely WHAM. George Michael vraj počas dlhej cesty autom do Drážďan nepovedal ani slovo.