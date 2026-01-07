Keď som to dokázala ja, prečo nie vy? Dejana sa narodila bez rúk, no najkrajšieho sna sa nevzdala
Snívala, že stretne niekoho, kto sa nebude zaujímať o jej fyzický vzhľad, ale o srdce. Dnes si spoločne plnia sen.
Narodila sa bez horných končatín, no nikdy nedovolila, aby jej hendikep bránil v plnohodnotnom živote. Vôľa a vytrvalosť doviedli Dejanu Nežić zo Srbska až k tomu, že sa stala nielen uznávanou umelkyňou, úspešnou športovkyňou, ale najmä mamou dnes už trojročnej dcérky Lary. „Snívajte vo veľkom, pretože sny sa plnia,“ odkazuje mamička na sociálnych sieťach.
Dievča s krídlami
Aj keď sa ako malé dievčatko často pýtala svojej mamy, prečo sa narodila bez rúk, rýchlo si uvedomila, že ju jej hendikep nedefinuje a ani neobmedzuje v tom, aby viedla život ako jej rovesníci. „Ako ľudia so zdravotným postihnutím máme všetci nejaké ťažkosti. Ale ak máte o sebe dobrý obraz, ak viete, kto ste a akú máte hodnotu a v rámci toho konáte, môžete prejsť cez všetky negatíva a zamerať sa na pozitíva,“ povedala Dejana pred časom pre portál Paralympic.
Prezýva sa „dievča s krídlami“ a okrem toho, že sa na sociálnych sieťach stala akýmsi symbolom sily a vytrvalosti, vo svojej krajine je aj uznávanou umelkyňou a športovkyňou. Medzi jej najväčšie triumfy patrí titul majsterky sveta v para taekwonde.
Splnený sen
Za najväčšiu životnú výhru však považuje svoju rodinu. „Jedným z mojich snov bolo nájsť muža, ktorý bude pre mňa tým pravým partnerom. Kto sa nebude zaujímať len o môj fyzický vzhľad, ale predovšetkým o moju dušu, srdce a môj charakter. Snívala som o tom, že budem mať rodinu s takým mužom. Že si oblečiem svadobné šaty a poviem ÁNO šťastná, spokojná a plná lásky. A to sa stalo!“ zdieľala Dejana na Instagrame, kde ponúka čriepky zo života matky.
Ako si všíma portál Maminka.cz, ten pre Dejanu nie je vždy prechádzkou ružovou záhradou. Dcérke nedokáže nastaviť svoju náruč, nemôže s ňou robiť bábovky na pieskovisku, no aj napriek tomu, že sa už počas tehotenstva stretala s množstvom neprajníkov, ich domácnosť funguje perfektne.