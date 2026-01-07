Keď som to dokázala ja, prečo nie vy? Dejana sa narodila bez rúk, no najkrajšieho sna sa nevzdala - Dobré noviny
Dobré noviny
Keď som to dokázala ja, prečo nie vy? Dejana sa narodila bez rúk, no najkrajšieho sna sa nevzdala
Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Ilustračné foto.

Čo znamená nápis G+M+B na dverách? Mená troch kráľov to nie sú

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Keď som to dokázala ja, prečo nie vy? Dejana sa narodila bez rúk, no najkrajšieho sna sa nevzdala

— Foto: Instagram/devojka_sa_krilima

Snívala, že stretne niekoho, kto sa nebude zaujímať o jej fyzický vzhľad, ale o srdce. Dnes si spoločne plnia sen.

Narodila sa bez horných končatín, no nikdy nedovolila, aby jej hendikep bránil v plnohodnotnom živote. Vôľa a vytrvalosť doviedli Dejanu Nežić zo Srbska až k tomu, že sa stala nielen uznávanou umelkyňou, úspešnou športovkyňou, ale najmä mamou dnes už trojročnej dcérky Lary. „Snívajte vo veľkom, pretože sny sa plnia,“ odkazuje mamička na sociálnych sieťach.

Dievča s krídlami

Aj keď sa ako malé dievčatko často pýtala svojej mamy, prečo sa narodila bez rúk, rýchlo si uvedomila, že ju jej hendikep nedefinuje a ani neobmedzuje v tom, aby viedla život ako jej rovesníci. „Ako ľudia so zdravotným postihnutím máme všetci nejaké ťažkosti. Ale ak máte o sebe dobrý obraz, ak viete, kto ste a akú máte hodnotu a v rámci toho konáte, môžete prejsť cez všetky negatíva a zamerať sa na pozitíva,“ povedala Dejana pred časom pre portál Paralympic.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa GIRL WITH WINGS 🦋 | mama (@devojka_sa_krilima)

Prezýva sa „dievča s krídlami“ a okrem toho, že sa na sociálnych sieťach stala akýmsi symbolom sily a vytrvalosti, vo svojej krajine je aj uznávanou umelkyňou a športovkyňou. Medzi jej najväčšie triumfy patrí titul majsterky sveta v para taekwonde.

Splnený sen

Za najväčšiu životnú výhru však považuje svoju rodinu. „Jedným z mojich snov bolo nájsť muža, ktorý bude pre mňa tým pravým partnerom. Kto sa nebude zaujímať len o môj fyzický vzhľad, ale predovšetkým o moju dušu, srdce a môj charakter. Snívala som o tom, že budem mať rodinu s takým mužom. Že si oblečiem svadobné šaty a poviem ÁNO šťastná, spokojná a plná lásky. A to sa stalo!“ zdieľala Dejana na Instagrame, kde ponúka čriepky zo života matky.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa GIRL WITH WINGS 🦋 | mama (@devojka_sa_krilima)

Ako si všíma portál Maminka.cz, ten pre Dejanu nie je vždy prechádzkou ružovou záhradou. Dcérke nedokáže nastaviť svoju náruč, nemôže s ňou robiť bábovky na pieskovisku, no aj napriek tomu, že sa už počas tehotenstva stretala s množstvom neprajníkov, ich domácnosť funguje perfektne.

