Vylepšil ich vecou, bez ktorej si nevie predstaviť deň. Ryžové rezance Braňa Deáka nie sú komplikované - Dobré noviny
Slovensko Regióny Svet Ekonomika Šport Kultúra Veda a technika Cestovanie Zdravie Auto‑moto Zaujímavosti
Dobré noviny
Vylepšil ich vecou, bez ktorej si nevie predstaviť deň. Ryžové rezance Braňa Deáka nie sú komplikované
Dnes3 dni7 dní

Najčítanejšie

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Ilustračné foto.

Čo znamená nápis G+M+B na dverách? Mená troch kráľov to nie sú

Dominika Cibulková a Michal Navara si prechádzajú manželskou krízou.

Zarábal 900 eur, tak ho označili za zlatokopa. Michal Navara odišiel pre Dominiku z práce, aby jej bol oporou

Si hlúpy, vraveli mu a už ho to unavovalo. Z bitého a kritizovaného chlapca napokon vyrástla legenda

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Juraj Mokrý v súčasnosti / V roku 2009

Keď vyhral, Mórová mu padla k nohám. Juraj Mokrý sa po 16 rokoch v úzadí dočkal druhej šance

Katka Jesenská žije spokojným rodinným a pracovným životom.

Prvýkrát sa vydávala primladá, druhý rozvod ju zlomil. Katarína Jesenská pochopila, kedy vzťah stráca význam

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Unikátne vianočné trhy v srdci Európy očarili turistov.

Slovenské mesto ohúrilo, ocitlo sa v prestížnom zozname. Predbehlo aj vychýrené metropoly Európy

Anna Šišková s dcérou.

Mala som dieťa, opustil ma a nechal ma v tom. Anka Šišková prežila príbeh slúžky a pána ako z románu

Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rúfusovci s dcérkou Zuzkou.

Chorú dcérku nikdy nechceli skryť do ústavu. Milan a Magda Rúfusovci dali ich Zuzke ľudskú tvár

Rasťo Sokol / S Gizkou Oňovou

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

SLEDUJE NÁS 206 815 ĽUDÍ
DOBRÉ NOVINY DO VÁŠHO EMAILU

Vylepšil ich vecou, bez ktorej si nevie predstaviť deň. Ryžové rezance Braňa Deáka nie sú komplikované

Braňo Deák / Ilustračný obrázok.
Braňo Deák / Ilustračný obrázok. — Foto: Instagram/brano.deak, Freepik

Na kvalite si potrpí, jeden dobrý kúsok dostal za úsmev.

Mnohí ho poznajú z televíznych obrazoviek, keďže si zahral v rôznych filmoch či seriáloch. Obľúbený herec Braňo Deák však nevyniká len na javisku či pred kamerami, ale aj za sporákom. Svoje zručnosti predstavil aj v televíznej kuchyni, keďže varil v relácii Tajomstvo mojej kuchyne. O sebe pritom tvrdí, že nie je žiaden gurmán či kuchár.

Je veľký papkáč

„Som jednoducho veľký ‚papkáč‘, ktorý sa rád dobre naje,“ povedal pre denník SME. Vo svojej knihe Chute a vône života hovorí, že je skôr pôžitkárom, ktorý pristupuje k jedlu „bez predsudkov“. Rád pripravuje cestoviny, šaláty, no najmä mäso na rôzne spôsoby - ako vraví, neprežil by bez neho ani deň.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Brano Deak (@brano.deak)

Braňo si v knihe spomína, ako sa u nich na dvore „špacírovala hydina od výmyslu sveta a chovali sme býky a králiky“. Sám kedysi chodieval zbierať vajíčka z hniezd a doteraz preferuje najmä kvalitné suroviny. Keď mal ísť variť do relácie Tajomstvo mojej kuchyne, chcel zohnať to najlepšie mäso a najprv sa mu to nedarilo.

Slovenský herec Branislav Deák. / Ilustračný obrázok.
Prečítajte si tiež: Som papkáč, ktorý sa rád dobre naje. Braňo Deák vie robiť skvelé karí, vylepšené nečakanou ingredienciou

Avšak potom stačil jeden úsmev, ktorý venoval pánovi a ten mu predal kvalitný kúsok. S vysokokvalitnými potravinami však pripravuje najmä jednoduché recepty. Jedným z nich sú aj opekané ryžové rezance s kuracím mäsom. Suroviny v recepte vám postačia na štyri porcie.

Článok pokračuje na ďalšej strane...

Časť 1 / 2
POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Už ste čítali?

Učiteľka Silvia Múčková.

Deti sú rozumné, ale nevedia si zaviazať topánočky, hovorí Silvia Múčková. Učí, aby v nich zanechala stopu

Na dôchodok sa ešte nechystá. 

Často počujú, že ich poslal Bruchala. Martina a Vlado v Barcelone ukázali, že začať odznova sa dá hocikedy

V Barcelone si otvorili vlastný podnik na prípravu sendvičov.

V zábavnom parku Fuji-Q Highland, červený mostík v Saitame

Pohodlný život ju stojí menej ako u nás. Simona miluje život v Japonsku, kde jej chýba iba slanina a Mila

Odišla do Japonska a Tokio si zamilovala. 

Úspešnú firmu má už 11 rokov.

Slovenka podnikajúca v Írsku: Po škole som poslala sto žiadostí o job, nik sa neozval. Íri ma zobrali okamžite

Od šestnástich rokov brigádovala v zahraničí, dnes má…

Odmalička túžila byť zdravotnou sestrou, no kádrový profil zamiešal karty. Anna Štúriková sa svojho sna nikdy nevzdala.

Pre nespokojné sestry má radu. Anna Štúriková sa stará o pacientov 40 rokov, aj pri manželovi stála do konca

Dlhoročná zdravotná sestra má pre sestry, ktoré zvažujú,…

Deti v škôlkach si namiesto tetovaní všímajú záujem učiteliek. S "pančelkou" Broňou sa nikdy nenudia.

Broňa z detského klubu, kde sú učiteľky potetované: Deti ani rodičia to neriešia, za výzor sa nemá trestať

Detský klub 21. storočia ľudí za výzor netrestá. Učiteľky s výrazným…

V lete majú na Taiwane mesiac duchov.

Dominika žila na Taiwane: Návšteva u veštca ma prekvapila. Ľudia si k nemu nechodia po odpovede ako my

Na prelome júla a augusta treba byť na ostrove nanajvýš obozretný.

Daniel Hassan.

Sudánsko-slovenský lekár Daniel Hassan: Mojím vzorom bol primár Blažej z Nemocnice na okraji mesta

Najkrajších 10 rokov života vraj prežil v hospici s nevyliečiteľne chorými…