Vylepšil ich vecou, bez ktorej si nevie predstaviť deň. Ryžové rezance Braňa Deáka nie sú komplikované
Na kvalite si potrpí, jeden dobrý kúsok dostal za úsmev.
Mnohí ho poznajú z televíznych obrazoviek, keďže si zahral v rôznych filmoch či seriáloch. Obľúbený herec Braňo Deák však nevyniká len na javisku či pred kamerami, ale aj za sporákom. Svoje zručnosti predstavil aj v televíznej kuchyni, keďže varil v relácii Tajomstvo mojej kuchyne. O sebe pritom tvrdí, že nie je žiaden gurmán či kuchár.
Je veľký papkáč
„Som jednoducho veľký ‚papkáč‘, ktorý sa rád dobre naje,“ povedal pre denník SME. Vo svojej knihe Chute a vône života hovorí, že je skôr pôžitkárom, ktorý pristupuje k jedlu „bez predsudkov“. Rád pripravuje cestoviny, šaláty, no najmä mäso na rôzne spôsoby - ako vraví, neprežil by bez neho ani deň.
Braňo si v knihe spomína, ako sa u nich na dvore „špacírovala hydina od výmyslu sveta a chovali sme býky a králiky“. Sám kedysi chodieval zbierať vajíčka z hniezd a doteraz preferuje najmä kvalitné suroviny. Keď mal ísť variť do relácie Tajomstvo mojej kuchyne, chcel zohnať to najlepšie mäso a najprv sa mu to nedarilo.
Avšak potom stačil jeden úsmev, ktorý venoval pánovi a ten mu predal kvalitný kúsok. S vysokokvalitnými potravinami však pripravuje najmä jednoduché recepty. Jedným z nich sú aj opekané ryžové rezance s kuracím mäsom. Suroviny v recepte vám postačia na štyri porcie.