Ráno, na obed či večer? Dôležité vitamíny možno užívate zle. Farmaceutka vás navedie na správnu cestu
Ráno, na obed či večer? Dôležité vitamíny možno užívate zle. Farmaceutka vás navedie na správnu cestu

Ilustračný obrázok. — Foto: Pexels: Karola G, janetrangdoan

Dôležitejšie ako čas užitia vitamínov je niečo úplne iné.

Vitamíny patria k najčastejším doplnkom výživy, no nad správnym časom ich užívania sa zamýšľame len zriedka. Ráno, popoludní či večer – môže načasovanie ovplyvniť, ako dobre ich telo využije? Túto otázku riešili aj v poradni portálu zdravie.pluska.sk a odpoveď vás možno prekvapí.

Kedy ich brať?

V prípade vitamínu D je podľa farmaceutky Kristíny Hreuz vhodné užívať ho spolu s jedlom obsahujúcim tuky – je totiž rozpustný v tukoch. Čas dňa preto nie je úplne rozhodujúci. „Čo sa týka vitamínu C, ten môžete pokojne užívať ráno – je to vo vode rozpustný vitamín a nemá špecifický čas užívania,“ uviedla odborníčka.

Prečítajte si tiež: Týmto sa vyhýbajte, tieto odporúčam. Odborníčka na dlhovekosť prezradila pravdu o výživových doplnkoch

Na večer zas odporúča užívať minerály ako horčík, pretože podporujú relaxáciu a spánok. Neopomína ani ďalší dôležitý prvok, akým je zinok. Ten zasa podporuje imunitu a regeneráciu. „Na večer sa tiež zvykne užívať vápnik, keďže v noci prebieha vo väčšej miere regenerácia kostného tkaniva,“ vysvetľuje odborníčka.

Farmaceutka Patricia Weiserová zas pre portál Verywell Health dodala, že na absorpciu vitamínov môže mať vplyv strava, lieky, životný štýl a napríklad aj fajčenie, ktoré negatívne ovplyvňuje vstrebávanie vitamínov.

Dobre vedieť

