Ráno, na obed či večer? Dôležité vitamíny možno užívate zle. Farmaceutka vás navedie na správnu cestu
Dôležitejšie ako čas užitia vitamínov je niečo úplne iné.
Vitamíny patria k najčastejším doplnkom výživy, no nad správnym časom ich užívania sa zamýšľame len zriedka. Ráno, popoludní či večer – môže načasovanie ovplyvniť, ako dobre ich telo využije? Túto otázku riešili aj v poradni portálu zdravie.pluska.sk a odpoveď vás možno prekvapí.
Kedy ich brať?
V prípade vitamínu D je podľa farmaceutky Kristíny Hreuz vhodné užívať ho spolu s jedlom obsahujúcim tuky – je totiž rozpustný v tukoch. Čas dňa preto nie je úplne rozhodujúci. „Čo sa týka vitamínu C, ten môžete pokojne užívať ráno – je to vo vode rozpustný vitamín a nemá špecifický čas užívania,“ uviedla odborníčka.
Na večer zas odporúča užívať minerály ako horčík, pretože podporujú relaxáciu a spánok. Neopomína ani ďalší dôležitý prvok, akým je zinok. Ten zasa podporuje imunitu a regeneráciu. „Na večer sa tiež zvykne užívať vápnik, keďže v noci prebieha vo väčšej miere regenerácia kostného tkaniva,“ vysvetľuje odborníčka.
Farmaceutka Patricia Weiserová zas pre portál Verywell Health dodala, že na absorpciu vitamínov môže mať vplyv strava, lieky, životný štýl a napríklad aj fajčenie, ktoré negatívne ovplyvňuje vstrebávanie vitamínov.