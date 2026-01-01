Toto sú prvé bábätká roku 2026. Pri narodení prvej Trenčanky bola aj špeciálna rodinná podpora - Dobré noviny
Toto sú prvé bábätká roku 2026. Pri narodení prvej Trenčanky bola aj špeciálna rodinná podpora
Keď mu manželka s dcérkou ušli za hranice, chcel sa zmárniť. Ivan Palúch našiel pokoj až pri svojej Idke

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Po 10 minútach chcel z rande odísť a skoro odpadol. Janka Kovalčíková a Adam prekonali aj terapiu šokom

Chodil s Vášáryovou, dostala ho divoška. Zuzka Kocúriková a Peter Mikulík za 57 rokov skrotili oheň

Miešal si vodku s cukrom, aby nezamrzol. Peter z Arabely trpel ako zviera a žil príliš rýchlo

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Dcérin tragický osud bol nočnou morou jeho života. Karel Šíp našiel pokoj pri Ive, s ktorou sa neháda

Deň pred Vianocami tresla dverami a odišla z domu. Kamila Magálová nemala v pláne vrátiť sa

Bol presvedčený, že je v škôlke. Otca z Nitry, ktorý zabudol dcérku v aute, manželka Katka nikdy neopustila

Dával si pozor na americké zlatokopky, ošklbala ho Slovenka. Boris Valábik nikdy nechcel ženu ako trofej

Rozvod po 27 rokoch predýchaval ťažko. Moderátor Rasťo Sokol nabral druhý dych pri slobodnej mamičke Erike

Toto sú prvé bábätká roku 2026. Pri narodení prvej Trenčanky bola aj špeciálna rodinná podpora

Prvá Trenčanka tohto roku.
Prvá Trenčanka tohto roku. — Foto: Facebook Pôrodnica Trenčín, Pexels: Ann H

Rok 2026 začal naozaj pozitívne. Pozrite, koľko bábätok sa narodilo. 

Nový rok prináša nové príbehy – a tie najkrajšie sa začínajú narodením. Pozrime sa na prvé bábätká, ktoré prišli na svet v tento výnimočný, symbolický deň.

Špeciálna podpora pri pôrode

„Prvým bábätkom a zároveň prvou Trenčankou vo FN Trenčín je  Elissa Kučová  narodená o 01:18," oznámila Pôrodnica Trenčín na svojom facebooku

Z tohto malého zázraku sa teší aj prababka – bývalá pôrodná asistentka oddelenia Mirka Puchnárová. Osud to zariadil tak, že mohla byť priamo pri pôrode a privítať nový prírastok do rodiny presne tam, kde kedysi sama pomáhala privádzať deti na svet.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=1480935403407933&set=a.607150177453131&locale=sk_SK

Aj Nemocnica Čadca sa na svojom facebooku pochválila aj prvým tohtoročným bábätkom na ich oddelení. O 5:21 prišiel na svet krásny chlapček Nicolas. Rodičom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a radosti.

Svoje prvé tohtoročné bábätko privítala aj Gynekologicko‑pôrodnícka klinika ÚVN SNP Ružomberok – FN. Rodičom sa tu narodila ich prvorodená dcérka, ktorá zároveň symbolicky otvorila rok 2026.

Bábätká z rôznych kútov Slovenska

