Toto sú prvé bábätká roku 2026. Pri narodení prvej Trenčanky bola aj špeciálna rodinná podpora
Rok 2026 začal naozaj pozitívne. Pozrite, koľko bábätok sa narodilo.
Nový rok prináša nové príbehy – a tie najkrajšie sa začínajú narodením. Pozrime sa na prvé bábätká, ktoré prišli na svet v tento výnimočný, symbolický deň.
Špeciálna podpora pri pôrode
„Prvým bábätkom a zároveň prvou Trenčankou vo FN Trenčín je Elissa Kučová narodená o 01:18," oznámila Pôrodnica Trenčín na svojom facebooku.
Z tohto malého zázraku sa teší aj prababka – bývalá pôrodná asistentka oddelenia Mirka Puchnárová. Osud to zariadil tak, že mohla byť priamo pri pôrode a privítať nový prírastok do rodiny presne tam, kde kedysi sama pomáhala privádzať deti na svet.
Aj Nemocnica Čadca sa na svojom facebooku pochválila aj prvým tohtoročným bábätkom na ich oddelení. O 5:21 prišiel na svet krásny chlapček Nicolas. Rodičom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia a radosti.
Svoje prvé tohtoročné bábätko privítala aj Gynekologicko‑pôrodnícka klinika ÚVN SNP Ružomberok – FN. Rodičom sa tu narodila ich prvorodená dcérka, ktorá zároveň symbolicky otvorila rok 2026.