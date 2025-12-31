Svet víta príchod roka 2026: Ako prví ho oslávili obyvatelia tichomorského štátu Kiribati - Dobré noviny
Svet víta príchod roka 2026: Ako prví ho oslávili obyvatelia tichomorského štátu Kiribati
Svet víta príchod roka 2026: Ako prví ho oslávili obyvatelia tichomorského štátu Kiribati

— Foto: Freepik.com, macrovector, Wikimedia Commons, NASA

Svet začal oslavovať príchod nového roka.

Svet vstupuje do roku 2026, pre časový posun ho ako prví na Zemi už stihli osláviť v tichomorskom ostrovnom štáte Kiribati (konkrétne atol Kiritimati), nasledovali Chathamské ostrovy v juhozápadnej časti Tichého oceánu, a neskôr ostrovné krajiny Samoa a Tonga spoločne s Novým Zélandom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JOJ 24 (@joj24_official)

Prví

Obyvatelia atola privítali nový rok o 11.00 SEČ, o hodinu neskôr, teda o 12.00 SEČ vítali rok 2026 spomínané ostrovy Samoa a Tonga aj s Novým Zélandom. Nasledovala Austrália, Japonsko či Južná Kórea. Ako ďalej informuje portál iDnes.cz, bujaré oslavy príchodu nového roka 2026 budú sprevádzať aj novoročné prejavy niekoľkých svetových lídrov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa JOJ 24 (@joj24_official)

Opulentnými silvestrovskými oslavami, ktoré zahŕňajú megalomanské ohňostroje či rôzne svetelné šou, je známa napríklad Austrália, vrátane miest Melbourne, Sydney či Canberra.

Ilustračné zábery.
Bez ohňostroja

Zahanbiť sa však podľa iDnes.cz nedajú ani v Spojených arabských emirátoch, kde sa tento rok pripravovali na vyše hodinovú ohňostrojovú šou a najväčšie dronové predstavenie na svete.

Slovensko bude vítať príchod roka 2026 o čosi skromnejšie, v mnohých mestách nebude ani tradičný ohňostroj, na ktorý boli v minulosti ľudia zvyknutí. No aj bez neho si určite väčšina z nás oslavy príchodu nového roka vychutná v kruhu priateľov, rodiny či blízkych.

Ryan Reynolds / Janka Hospodárová.
