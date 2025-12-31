Svet víta príchod roka 2026: Ako prví ho oslávili obyvatelia tichomorského štátu Kiribati
Svet začal oslavovať príchod nového roka.
Svet vstupuje do roku 2026, pre časový posun ho ako prví na Zemi už stihli osláviť v tichomorskom ostrovnom štáte Kiribati (konkrétne atol Kiritimati), nasledovali Chathamské ostrovy v juhozápadnej časti Tichého oceánu, a neskôr ostrovné krajiny Samoa a Tonga spoločne s Novým Zélandom.
Prví
Obyvatelia atola privítali nový rok o 11.00 SEČ, o hodinu neskôr, teda o 12.00 SEČ vítali rok 2026 spomínané ostrovy Samoa a Tonga aj s Novým Zélandom. Nasledovala Austrália, Japonsko či Južná Kórea. Ako ďalej informuje portál iDnes.cz, bujaré oslavy príchodu nového roka 2026 budú sprevádzať aj novoročné prejavy niekoľkých svetových lídrov.
Opulentnými silvestrovskými oslavami, ktoré zahŕňajú megalomanské ohňostroje či rôzne svetelné šou, je známa napríklad Austrália, vrátane miest Melbourne, Sydney či Canberra.
Bez ohňostroja
Zahanbiť sa však podľa iDnes.cz nedajú ani v Spojených arabských emirátoch, kde sa tento rok pripravovali na vyše hodinovú ohňostrojovú šou a najväčšie dronové predstavenie na svete.
Slovensko bude vítať príchod roka 2026 o čosi skromnejšie, v mnohých mestách nebude ani tradičný ohňostroj, na ktorý boli v minulosti ľudia zvyknutí. No aj bez neho si určite väčšina z nás oslavy príchodu nového roka vychutná v kruhu priateľov, rodiny či blízkych.