Je síce tehotná, ale nepraje si to. Speváčka Sima prosí fanúšikov o jednu vec, adresovala im silné slová
Obľúbená speváčka nosí pod srdcom svoje prvé dieťatko.
Keď pred pár týždňami oznámila Simona Hegerová alias speváčka Sima, že je tehotná, fanúšikovia boli nadšení. Svojho prvého potomka bude obľúbená umelkyňa vychovávať s partnerom a zároveň manažérom Tomášom Gajlom a obaja sa na dieťatko už nesmierne tešia.
Pred hudobnou prestávkou, ktorá s príchodom bábätka príde, si však Sima ešte užíva koncertovanie, kde sa však pravidelne stretáva aj so svojimi fanúšikmi. A práve im nedávno na svojom profile na sociálnej sieti poslala silné slová a zároveň prosbu, keďže chce chrániť bábätko aj seba a nechce nič riskovať.
Už na štadióne boli traja
Ako informoval Nový Čas, Sima dlhodobo patrí k najvyťaženejším mladým interpretkám. Koncertovala takmer každý víkend, často aj za hranicami Slovenska. Teraz však vysvetlila, prečo musí na čas zvoľniť tempo. Dôvod je ten najkrajší.
„Už na štadióne sme boli traja... vtedy sme to ešte nevedeli... v O2 bude mať pol roka... Vždy sme boli my tí, ktorí chystali prekvapenia, ale život to tentokrát otočil a prichystal si jedno malé nečakané pre nás,” napísala speváčka k fotografiám, ktoré zverejnila na sociálnej sieti.