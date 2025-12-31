Na Vianoce obdržal ten najkrajší darček: Z Tomáša Tatara je otec, dcérka dostala výnimočné meno - Dobré noviny
Dobré noviny
Na Vianoce obdržal ten najkrajší darček: Z Tomáša Tatara je otec, dcérka dostala výnimočné meno
Na Vianoce obdržal ten najkrajší darček: Z Tomáša Tatara je otec, dcérka dostala výnimočné meno

Tomáš Tatar sa stal otcom.
Tomáš Tatar sa stal otcom. — Foto: Instagram @ tomastatar90

Hokejista má svoje prvé dieťa s manželkou Veronikou.

Tohtoročné vianočné sviatky budú patriť u Tomáša Tatara zrejme medzi jedny z tých najkrajších, na prvý sviatok vianočný sa totiž stal po prvý raz otcom. Jeho manželka Veronika priviedla na svet ich dcérku, ktorá dostala výnimočné meno. S krásnou správou sa hokejista pochválil na sociálnej sieti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Tomas Tatar (Trto90) (@tomastatar90)

Vtipná a slušná

Tomáš Tatar prežíva aktuálne jedno z najkrajších období v živote. O dva roky staršiu Veroniku stretol v roku 2018 po rozchode s dlhoročnou partnerkou a hoci ich vzťah musel prežiť mesiace odlúčenia, ich puto sa len posilnilo.

David Gránský sa stal znova otcom.
Prečítajte si tiež: Synček dostal meno zo Starého zákona. Moderátor Gránský mal najkrajší záver roka, stal sa opäť otcom

„Musí mi padnúť do oka, mať zmysel pre humor a byť slušná,“ opísal kedysi svoje predstavy o životnej partnerke hokejista. A práve to všetko našiel vo Veronike, ktorú označil za svoju najväčšiu psychickú oporu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VeronikaTatar (@veronikatatar_)

Zamilovaní

Po spoločnom áno, ktoré vyslovili v lete, sa aj záver roka nesie v šťastnom duchu. Na prvý sviatok viatočný 25.12. o 3.31 sa totiž z Tomáša stal po prvý raz otec, keď jeho manželka Veronika priviedla na svet zdravé dievčatko.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa VeronikaTatar (@veronikatatar_)

To dostalo výnimočné meno Thia. „Niektoré zázraky trvajú trochu dlhšie a potom prídu na Štedrý deň. Vitaj, Thia. Mama a otec sú do teba zamilovaní,“ napísal hokejista na svojom profile na sociálnej sieti.

Tomáš Tatar oslávil 35 rokov.
Prečítajte si tiež: Po magickom roku sa tešia na zavŕšenie ich lásky. Oslávenec Tomáš Tatar sa dočkal úprimného vyznania

