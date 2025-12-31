Na Vianoce obdržal ten najkrajší darček: Z Tomáša Tatara je otec, dcérka dostala výnimočné meno
Hokejista má svoje prvé dieťa s manželkou Veronikou.
Tohtoročné vianočné sviatky budú patriť u Tomáša Tatara zrejme medzi jedny z tých najkrajších, na prvý sviatok vianočný sa totiž stal po prvý raz otcom. Jeho manželka Veronika priviedla na svet ich dcérku, ktorá dostala výnimočné meno. S krásnou správou sa hokejista pochválil na sociálnej sieti.
Vtipná a slušná
Tomáš Tatar prežíva aktuálne jedno z najkrajších období v živote. O dva roky staršiu Veroniku stretol v roku 2018 po rozchode s dlhoročnou partnerkou a hoci ich vzťah musel prežiť mesiace odlúčenia, ich puto sa len posilnilo.
„Musí mi padnúť do oka, mať zmysel pre humor a byť slušná,“ opísal kedysi svoje predstavy o životnej partnerke hokejista. A práve to všetko našiel vo Veronike, ktorú označil za svoju najväčšiu psychickú oporu.
Zamilovaní
Po spoločnom áno, ktoré vyslovili v lete, sa aj záver roka nesie v šťastnom duchu. Na prvý sviatok viatočný 25.12. o 3.31 sa totiž z Tomáša stal po prvý raz otec, keď jeho manželka Veronika priviedla na svet zdravé dievčatko.
To dostalo výnimočné meno Thia. „Niektoré zázraky trvajú trochu dlhšie a potom prídu na Štedrý deň. Vitaj, Thia. Mama a otec sú do teba zamilovaní,“ napísal hokejista na svojom profile na sociálnej sieti.